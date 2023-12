Archivado en: •

Son muchas las personas que se vieron afectadas por el covid-19, incluso, algunas perdieron su vida debido a graves complicaciones en su estado de salud. Por otro lado, hay quienes tienen aún muchas repercusiones debido al coronavirus, entre las más frecuentes está la falta de olfato, pérdida de gusto y dolores de cabeza.

La creadora de contenido, Claudia Sierra, publicó un video en las últimas horas donde dio a conocer su reacción tras recuperar el olfato, el cual había perdido desde el 2020, cuando empezó la pandemia y que, hasta el día de hoy, siente que se recuperó en su 100%

La mujer ya llevaba tres años sin olfato, por lo que durante todo este tiempo usó diferentes fármacos con tal de poder oler nuevamente todos los olores, pero nada le había hecho efecto. Sin embargo,ahora, de un momento a otro, la joven se despertó y ya podía percibir olores nuevamente, cuando ella pensaba que ya no lo iba a recuperar.

“De repente, me he despertado esta mañana y lo olía todo, me la voy a pasar todo el día oliendo todo», afirmó Claudia en su video de Tiktok.



Ese mismo día se dedicó a presumir que ahora podía oler todo tipo de cosas, entre las cuales estaban el café, el amoniaco, loción de bebé, perfumes, suavizantes, entre otras cosas que tienen un gran aroma que se puede percibir desde una distancia larga.

Según dice la mujer, para ella recuperar el olfato fue como volver a la vida, por lo que ahora se va a dedicar unos días a volver adaptarse a la realidad, para olvidar todo lo que fue la temporada de covid a la que puso fin hace unos días.

