Tenga cuidado: volvió banda de ladrones que hacía paseos millonarios en Bogotá

La inseguridad en Bogotá sigue siendo un tema que preocupa a muchos ciudadanos y más en estos días de diciembre. Por la época navideña, se suben las cifras de los robos y los colombianos salen con más miedo a las calles.

Un usuario contó su historia sobre un intento de paseo millonario que tuvo y es bastante parecida a una banda que había aterrorizado a Bogotá en el pasado. El hombre habló con El Tiempo y contó cómo sucedió todo.

¿Qué le pasó?

Según comentó, el hombre salió el viernes 15 de diciembre de una fiesta que tuvieron de la despedida de su empresa. Dijo que, estuvieron hasta la 1 de la mañana en la 85 y luego de eso salieron a conseguir transporte.

El sujeto contó que se subió a un taxi que consiguió en la calle, porque no logró encontrar transporte por aplicaciones. Comentó que, él iba para donde su novia que vive en Pontevedra.

Sin embargo, en el trayecto, le pareció curioso que el conductor tuviera la música a todo volumen y los vidrios oscuros. Además, dijo que uno de los factores que los ayudó a evitar el robo, fue que él no había tomado.

Comentó que cerca del sector de Los Héroes, el taxista frenó en seco y ahí vio por los retrovisores que venía detrás un carro rojo. En ese momento, un hombre se intentó meter al carro, pero el hombre no lo dejó porque reaccionó y lo golpeó.

Aunque no robaron al hombre, sí perdió su celular y otras pertenencias porque al salir corriendo se le quedó la maleta en el carro.

“Yo lo empujé, creo que le metí un puño. El tipo cayó al piso. En esos dos segundos yo salí corriendo del taxi, pero me caí. La maleta con el celular y la ropa, porque me iba a quedar donde mi novia, se me quedó en el carro”, dijo a El Tiempo.

Aunque es un mecanismo de estafa poco creíble, parece que a los delincuentes esto no les importó y se atrevieron a replicar la voz de Cristiano Ronaldo para llevar a cabo el robo.

En el audio, que asemeja el tono de voz de Ronaldo, se pide una cifra de un millón de pesos a la víctima. Algo que tampoco es creíble si se piensa que es poco probable que el futbolista envíe un audio por WhatsApp y mucho menos pidiendo dinero.

“Hola ¿Cómo estás? Hablas con el ‘Bicho’. Solo quería saber si tal vez me pudieras pasar un millón de pesos a mi cuenta. Sé que no me fallarías porque tienes personalidad y eres mi amigo. Amigo del Bicho no tardes, campeón”, se escucha en el audio con la supuesta voz de Cristiano Ronaldo.

Como era de esperarse, esta nueva modalidad de robo, que dejó al descubierto el usuario de Instagram, causó toda clase de reacciones y comentarios en redes sociales.

“Le faltó el Siiiuuu (entonces no es real)”; “Parece real, pásele el millón mejor”; “Casi caigo”; “Armemos vaki”; “Yo se los envío si es el Bicho”; “Sin dudarlo…Siuuu”; “Pilas cae”; “¿Dónde hay que depositar?”, son algunos de los comentarios.