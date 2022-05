Bill Gates prende las alarmas por una nueva posible cepa de covid

El multimillonario, empresario y cofundador de Microsoft, Bill Gates, nuevamente ha puesto sobre la mesa la discusión sobre un posible rebrote de covid. Incluso, la aparición de una cepa mucho más contagiosa y letal de las que hemos visto y tenido evidencia.

Gates, en entrevista con el medio ‘Financial Times’ explicó que “existe un riesgo superior al 5% de que no hayamos visto todavía lo peor de esta pandemia”.

El magnate a su vez manifestó que puede que se presente una cepa más peligrosa, para la que el mundo en estos momentos no se encuentra preparado.

Así como el año pasado en su cuenta de Twitter expresó: “Justo cuando parecía que la vida volvería a la normalidad, podríamos estar entrando en la peor parte de la pandemia. Ómicron llegará a casa para todos nosotros. Mis amigos cercanos ahora lo tienen y he cancelado la mayoría de mis planes de vacaciones”. Gates nuevamente vuelve a colocar un mensaje de alerta cuando todo parece estar controlado.

