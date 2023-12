Estas fueron las 10 muertes que más impactaron a los colombianos; hay varias sorpresas

Archivado en: •

Como es usual, a medida que se va acabando el año, las compañías hacen los listados de los logros que tuvieron y también de las búsquedas, los artistas y canciones que más tuvieron reproducciones. Google también reveló cuáles fueron las cosas que más se buscaron en el país varios se sorprendieron.

Google reveló cuáles fueron las búsquedas que más hicieron los colombianos y en cuanto a las muertes fueron los siguientes personajes. Esta lista sorprendió a muchas personas y le decimos de quiénes se trataba.

Le puede interesar: Estas fueron las preguntas más ‘random’ que los colombianos le hicieron a Google este año

¿Quiénes fueron?

La primera en las búsquedas fue la actriz Alejandra Villafañe, quien murió en octubre de 2023. La mujer estuvo en varias producciones reconocidas de Colombia como ‘La Ley del Corazón’ y ‘No Olvidarás mi Nombre’.

La actriz falleció a los 34 años, todo esto luego de revelar en sus redes que estaba presentando dificultades de salud. “Desde el 12 de mayo me diagnosticaron esta palabrita que no está tan chévere pronunciar, ha sido un largo proceso…”, dijo, pero no especificó qué tipo de cáncer tenía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alejandra Villafañe Osorio (@alejavillafane)

La segunda muerte fue una que escandalizó al país y que aún se sigue resolviendo el caso. Se trata de Valentina Trespalacios, quien murió el 22 de enero en Bogotá. El asesinato de la dj conmovió a los colombianos por la forma en que se presentó.

El cuerpo de la joven fue encontrado por un reciclador en una maleta que había en un contenedor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ☆VALENTINA TRESPALACIOS☆ (@valentinatrespalacios_)

La siguiente muerte fue la del artista colombiano Fernando Botero, el escultor y pintor falleció a los 91 años después de presentar dificultades de salud. En su momento, su hija confirmó que fue por una neumonía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fernando Botero Zea (@fernando.botero.zea)

La siguiente fue la muerte de Matthew Perry, el reconocido actor de Friends falleció en octubre de este año y causó conmoción en los usuarios. Hace pocos días se conoció que su deceso fue causado por la ketamina, una droga que se consume de forma terapéutica, pero también de forma recreativa.

El informe forense anunció que la muerte fue calificada accidental y las autoridades piensan que la droga provocó que se ahogara.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Matthew Perry (@mattyperry4)

La quinta muerte más buscada en Google fue la de Samuel Moreno el 10 de febrero en el Hospital Militar Central de Bogotá. El exalcalde de Bogotá, quien fue condenado por la corrupción del ‘carrusel de la contratación’ tenía 62 años y estaba cumpliendo una condena de más de 11 años en la cárcel.

Según se informó, el exalcalde «presentó un shock refractario hasta presentar parada cardiaca», según decía en el informe.

La sexta muerte más buscada fue la de Luz Mery Tristán y el asesinato sucedió entre la media noche del viernes 4 de agosto al sábado 5 de agosto. El cuerpo de la expatinadora fue encontrado en su casa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Limitless GYM (@lmtgym)

La séptima muerte más buscada fue la de Chabelo, después Andrés García, Paula Durán y Tirso Duarte.