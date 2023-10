¿Iron Maiden en Colombia? La banda confirmó a Latinoamérica en el 2024: lo que se sabe

Archivado en: •

Todos los fanáticos del heavy metal están bastante emocionados porque Iron Maiden anunció las fechas de su gira. En su mayoría estarán en ciudades de Estados Unidos y la gran sorpresa es que Chile se encuentra en las primeras fechas que confirmaron.

La banda confirmó la gira en sus cuentas en redes sociales, en las que publicaron las fechas en las que se realizará. Será específicamente entre octubre y noviembre del 2024.

En octubre, visitarán 13 ciudades con muy poca distancia entre las fechas, incluyendo también Canadá y la mayoría en Estados Unidos. En noviembre tendrán concierto en 9 ciudades y además de eso, en Chile.

La banda llegará a Chile el 27 de noviembre y se presentará en el Estadio Nacional, en Santiago.

Muchas personas ya especulaban que se iba a confirmar el concierto de Iron Maiden luego de que una de las productoras más masivas de Chile, DG Medios, publicara un video en el que se puede ver el Estadio Nacional de Chile con la intro de ‘Alexander The Great’.

Justamente, sobre la gira de la banda se habían generado muchos rumores y en algunos se aseguraba que también vendrían a Colombia, Argentina y Brasil. Sin embargo, al final no se llegó a un acuerdo.

Aunque hay muchas personas que aún esperan que la banda venga a Colombia y se añadan más fechas entre estos últimos meses del año.

Iron Maiden tiene una buena historia en Sudamérica ya que en esta parte del continente tienen una gran cantidad de fanáticos. Por eso fue que los rumores sobre su llegada provocaron tanta emoción en muchos de sus seguidores.

