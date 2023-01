Un particular hecho se presentó en Cartagena en un almacén de cadena donde llegó un hombre asegurando que su esposa le era infiel. Comentó que se acaba de enterar de la situación y fue a hacerle el reclamo.

En un video que fue compartido en redes sociales, se puede ver el momento en que un hombre ingresa a un almacén de cadena en Cartagena. La persona inicia diciendo el nombre de su esposa y que es la administradora del lugar.

El hombre grita pidiendo la atención de todas las personas que estaban en el almacén e inicia a contar su historia. Según lo que se escucha, el hombre se acababa de enterar que su esposa le habría sido infiel por ocho años.

“Damas y caballeros, espero que me presten su atención. Mi esposa es la supervisora aquí. Hoy me enteré qué me está siendo infiel desde hace ocho años”, dijo.

Luego de eso, continuó el reclamo e inició a hablar sobre la relación y la familia que habían construido. Aunque el hombre quería que la mujer estuviera presente, dijo su nombre y lo decepcionado que estaba.

“Tanto joderme yo por una familia para que se acabe un matrimonio así. Me duele venir a hacer este espectáculo, pero le quiero dar un poquito de lo que ella me ha dado a mí: decepción, irrespeto. Me dejaron toda la moral por el piso. Entonces quiero darle de eso un poquito”, comentó.

Aseguró que su esposa estaba pensando en un arrastrado y no en su familia. Inclusive, cuando salió aseguró que otro detalle que no se sabía era que había chismes de que su esposa se estaría “comiendo con el supervisor” del almacén.