Google Chrome: trucos para ahorrar datos móviles a la hora de usar el navegador

Para nadie es un secreto que Google se ha convertido en el buscador más utilizado del mundo, y en muchas ocasiones se ha dicho incluso que lo que no sabe Google es porque no existe, y probablemente esto sea cierto.

No obstante pese a que sea el más usado no quiere decir que sea gratis, pues si bien no hay que pagar por usar el navegador, si se necesita que la persona disponga de una red de internet o datos móviles para acceder a él. Adicionalmente, a este requisito, se conoce que este buscador tiene un alto consumo de la memoria RAM de los dispositivos y también de los datos que llenan de forma rápida los gigas de almacenamiento.

Este navegador reconoce que puede ser bastante pesado y su necesidad de conexiones estables para que la búsqueda sea eficiente, pero teniendo en cuenta las dificultades que puede tener eso, dispone de algunas opciones para hacer la navegación más ligera y ahorrar datos.

Una de estas configuraciones se llama “Navegación segura” la cual permite bloquear descargas innecesarias, extensiones y sitios web peligrosos. El portal Xataka Android, aseguró que este tipo de descargas muchas veces pueden traer malwares, que pueden amenazar la seguridad de las personas y roban sus datos personales.

Cómo activar la conexión segura:

Lo primero que deberá hacer el usuario es dirigirse a los tres puntos ubicados en la parte superior. Luego ir a ‘Configuración’. Buscar en ‘Privacidad y seguridad’. Seleccionar ‘Navegación segura’ y ‘Protección mejorada’.

Uno de los consejos más obvios que las personas suelen olvidar tiene que ver con el número de páginas abiertas y es que entre más pestañas haya en el navegador y la búsqueda se vuelve más lenta y muchos más datos necesita.

¿Es posible navegar en Chrome sin conexión?

Uno de los trucos que pocas personas conocen es que Google Chrome permite que las personas naveguen a través de una página web y que el usuario esté conectado a ella sin necesidad de tener Wi-Fi o datos móviles.

El buscador permite que el usuario descargue una página, la de su preferencia, y que en dado caso de no tener una red de conexión esta página siga funcionando. Para ello lo único que se debe hacer es dejar que la página cargue por completo y luego dirigirse a los tres botones de configuración del navegador.

Posteriormente, se debe seleccionar la opción de descargar, la cual tiene un ícono de una flecha apuntando hacia abajo. Una vez esta opinión sea elegida, el buscador iniciará la descarga del sitio web.