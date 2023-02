Dinoprofesión, profesión de dinosaurio o simplemente dinosaurios profesionales, esta es la nueva tendencia que se ha apoderado en redes sociales, donde los usuarios comparten sus propias profesiones como si fueran dinosaurios.

Ahora bien, muchos se preguntarán cómo se diseña o cuál es la aplicación que se puede usar para elaborar nuestra propia dinoprofesión. Sin embargo, esta magia, por ahora, solo la hace la inteligencia artificial, y como es habitual por estos días, Midjourney es el encargado de proporcionar los diseños a imagen y semejanza de los usuarios.

¿Cómo diseño mi propia dinoprofesión?

El paso a paso es muy sencillo, solo se necesita prestar atención y ser muy riguroso con las solicitudes que se le hace a la inteligencia artificial para poder obtener el requerimiento y quedar a gusto.

1. Ingrese a midjourney.com

2. Abra su propia cuenta en el apartado “Join the beta”

3. Ingrese a la versión Beta de la Midjourney

4. En la parte izquierda de la pantalla deberá escribir newbies125 (el encargado de elaborar el diseño)

5. En la parte superior deberás escribir /imagine

6. Al lar -espacio- se habilitará automáticamente (prompt__) donde deberá escribir su profesión en inglés

7. Complete su profesión con características específicas: mini dino, shirt, pants, etc.

8. Manténgase atento a su solicitud en la llena de conversación para no perder el rastro una vez la inteligencia artificial la finalice

Más de la inteligencia artificial:

Debe tener en cuenta que la inteligencia artificial procesa miles de solicitudes en un corto lapso de tiempo, sin embargo, su labor es tan rápida y efectiva, que solo tarde un par de segundos para finalizar la solicitud.

Asimismo, debemos ser claros al especificar cómo queremos que sean nuestros requerimientos, entre más detalles entreguemos, será más efectiva nuestra experiencia dentro de Midjourney.