¡Evite sanciones! Así funcionará el pico y placa en Bogotá durante diciembre

El próximo jueves siete de diciembre se va a celebrar la tradicional fiesta de velitas en todo el país, esta es una noche que solo suele celebrarse en Colombia, donde se reúnen las familias en los hogares con el fin de encender sus velas y pedir sus deseos en torno a la luz. A esto se suma la tradicional fiesta del 24 de diciembre, en la que muchas personas viajan a diferentes ciudades del país, para estar con sus seres queridos.

Sin embargo, hay muchas casas donde deciden reunirse y hacer toda una cena, para terminar el otro día en un asado familiar. Por eso, se deben de tener en cuenta las restricciones de movilidad que van a aplicar en la capital del país en diciembre del 2023 y así evitar que las autoridades le pongan comparendos por transitar en las vías.

¿Pico y placa el 8 de diciembre?

En Bogotá aplica el pico y placa de lunes a viernes, desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m., por lo que durante estos horarios las personas no pueden movilizarse por las diferentes vías del país. El comparendo por transitar en estos días es de 15 salarios mínimos diarios, aproximadamente $580.000

Por ser el ocho de diciembre, un día festivo, no aplica la medida de pico y placa, por lo que este estará vigente esta semana hasta el día jueves siete de diciembre a las 9:00 p.m. Después de esa hora se podrán movilizar todos los vehículos con normalidad.

Pico y placa domingo 10 y 25 de diciembre

Aunque no habrá pico y placa el ocho de diciembre, el domingo 10 y el 25 de diciembre se espera que cientos de personas regresen a sus hogares en Bogotá, por lo que ese día va a aplicar la medida de pico y placa regional, la cual va desde las 12 del mediodía, hasta las 8:00 p.m. Además, durante este día no aplica la excepción a la medida, por lo que no podrán hacer pagos como si se puede de lunes a viernes.

La medida aplica de la siguiente manera, desde las 12:00 p.m. hasta las 4:00 p.m. pueden ingresar los vehículos con placas terminadas en número par, mientras que desde las 4:00 p.m. hasta las 8:00 p.m. aquellos con placa impar.

🟡🔴El domingo 10 de diciembre hay #PicoYPlacaRegional para el ingreso a Bogotá, por el puente de ‘La Inmaculada Concepción’. Recuerda que la medida no solo aplica para los viajeros, sino para todos los vehículos que transitan por los tramos de entrada a la ciudad⬇️ pic.twitter.com/v3aOSy5Nsg — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) December 5, 2023

¿En qué calles aplica la medida?

Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta el portal norte del sistema TransMilenio, en sentido norte – sur

Autopista Sur: desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá, en sentido sur – norte.

Avenida Centenario (calle 13): desde el río Bogotá hasta la avenida ciudad de Cali (avenida carrera 86), en sentido occidente – oriente

Calle 80: desde el puente de guadua hasta el portal 80 del sistema Transmilenio, en sentido occidente – oriente

Carrera 7: desde la calle 245 hasta la calle 183, en sentido norte – sur

Avenida Boyacá – vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano, en sentido sur – norte

Vía Suba – Cota: desde el río Bogotá hasta la avenida calle 170, en sentido norte – sur

Vía La Calera: desde el peaje Patios hasta la avenida carrera 7, en sentido oriente – occidente

Vía a Choachí: desde la vía a Monserrate hasta la avenida circunvalar, en sentido oriente – occidente

🔊¡El domingo 10 de diciembre hay #PicoYPlacaRegional! Por eso nos encontramos en los nueve corredores viales de salida de la ciudad, informando sobre esta medida:

✅De 12 p.m. a 4 p.m. solo ingresan PARES

✅De 4 p.m. a 8 p.m. ingresarán solo IMPARES pic.twitter.com/nlkPYQgAPE — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) December 6, 2023



