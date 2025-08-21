Así van las llaves de Copa Sudamericana 2025 para cuartos de final: se jugarán en septiembre

La Copa Sudamericana 2025 vive momentos de definición. Esta competición está en medio de sus octavos de final, fase en la que varios equipos disputan la gran aspiración de llevarse la corona del fútbol en este continente.

Equipos de la talla de Once Caldas o Atlético Mineiro han mostrado un nivel notable en esta competencia, lo que les ha permitido posicionarse en cuartos de final.

Más noticias: La cantidad de dinero que recibió Atlético Nacional por Copa Libertadores: ¿una millonada?

Por ello, aquí les presentamos como van las llaves de este torneo, y los partidos que estarían confirmados para los cuartos de final.

Así van las llaves de la Copa Sudamericana 2025

Esta semana ha estado llena de emociones para los amantes del fútbol en Sudamérica. Tanto la Copa Libertadores, como la Copa Sudamericana presentaron partidos imperdibles.

Partidos como el vivido entre Once Caldas y Huracán han dejado momentos inolvidables para los fanáticos del balompié.

Sin embargo, estos son solo 2 de los equipos que han dado espectáculo en esta edición 2025 de la Copa Sudamericana.

Más noticias: ¿Cuál es el próximo rival de Once Caldas en Copa Sudamericana tras eliminar a Huracán?

Por el momento, la lista de clasificados a la fase de cuartos de final de este torneo es la siguiente:

– Once Caldas

– Independiente del Valle

– Fluminense

– Bolívar

– Alianza Lima

En este proceso, otros equipos también han sido eliminados como es el caso de Huracán, Mushuc Runa, América de Cali, Cienciano o Universidad Católica.

Con este desarrollo, las llaves de cuartos de final, por el momento, van de la siguiente manera:

– Alianza Lima vs Independiente / Universidad de Chile

– Lanús / Central Córdoba vs Fluminense

– Bolívar vs Godoy Cruz / Atlético Mineiro

– Independiente del Valle vs Once Caldas

Los clasificados de las rondas faltantes se definirán este 21 de agosto, con los partidos entre Godoy Cruz vs Atlético Mineiro y Lanús vs Central Córdoba.

Del mismo modo, cabe recordar que la llave entre Independiente y Universidad de Chile no pudo llevarse a cabo, debido a una batalla campal entre las barras de ambos equipos.

En el caso de esta última eliminatoria, la Conmebol tomará las sanciones correspondientes, y se espera que elija un clasificado entre ambos clubes.

¿Cuándo se jugarán los cuartos de final?

Si desea seguir esta próxima ronda de la Copa Sudamericana, les contamos que los partidos de esta competencia se darán en el mes de septiembre.

Los choques de ida se jugarían desde el 17 de dicho mes, mientras que los partidos de vuelta se darán desde el 24.