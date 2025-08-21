Desvelan los candidatos para reemplazar a David González y ser nuevo entrenador de Millonarios

Millonarios despidió a David González el pasado 20 de agosto. Luego de caer ante Unión Magdalena, el equipo ‘embajador’ echó del cargo a su entrenador, ante el difícil presente que vive el equipo.

El club ‘albiazul’ ha decidido tomar medidas por el presente que vive el equipo en las canchas, para así buscar una mejoría a tiempo en este semestre 2025-II.

Por ello, a continuación les contamos quienes serían los candidatos para reemplazar a David González en este cargo, y convertirse en el nuevo entrenador del ‘ballet azul’.

Candidatos para ser entrenador de Millonarios

Millonarios ha vivido un comienzo realmente complejo en el semestre 2025-II de la Liga BetPlay. El ‘albiazul’ no ha podido conseguir su primera victoria, y acumula 5 caídas.

A esto se sumó una nueva ante Unión Magdalena, a pesar de tener un jugador más durante gran parte del encuentro.

El equipo de la capital cayó por un marcador de 1-2, y el propio David González se encargó de comunicar su salida en rueda de prensa.

Esto cierra el ciclo de este entrenador en el ‘albiazul’, al cual había llegado como reemplazo de Alberto Gamero a inicios de este año.

Claramente esto marca un nuevo inicio para Millonarios, el cual deberá ser rápido, ya que el equipo ‘albiazul’ deberá volver a las canchas el próximo 23 de agosto ante Junior de Barranquilla.

Frente a las dudas referentes a quien será el nuevo entrenador de Millonarios, algunos nombres han empezado a surgir como candidatos.

De hecho, en su cuenta de X, César Augusto Londoño reveló que los posibles entrenadores serían los siguientes: Flavio Robatto, Jorge Almirón y Hernán Torres.

El pasado de Hernán Torres

Estos 3 son nombres ampliamente conocidos en el universo de entrenadores del fútbol sudamericano, pero el de Torres lo es incluso más en el entorno de Millonarios.

Este director técnico que estuvo por último en Deportivo Cali en 2024, ya tuvo su paso por Millonarios entre 2012 y 2013.

En dicho periodo, logró el titulo de la Primera A, al derrotar a Independiente Medellín, por lo que la gran mayoría de los hinchas tiene un buen recuerdo de este entrenador.

Lo cierto es que, al menos por ahora, habrá que esperar por el anuncio oficial de Millonarios para poder conocer el nombre del nuevo mando táctico del club.