Un sorprendente hecho sucedió en un crucero por Las Bahamas, luego de que un joven desapareciera tras saltar al mar. Las imágenes son impactantes, pues todo sucedió en contados segundos.

En un video que inició a rondar en redes sociales, se puede ver el momento en que el joven desaparece de la grabación, sin explicación alguna. Muchas personas aseguran estar consternadas, pero las autoridades dieron una explicación del hecho.

Se trata del joven Cameron Robbins, quien iba en un crucero en Las Bahamas y fue junto a sus compañeros de clase. Todos decidieron celebrar su graduación, que fue el pasado 21 de mayo, con un viaje.

El 24 de mayo se recibieron las primeras denuncias que alertaban sobre la desaparición del joven. Los informes oficiales aseguran que, el joven saltó a aguas que estaban “infestadas de tiburones”, ubicadas cerca de la isla Athol, que está deshabilitada, en el norte de Nassau.

En el video, se puede escuchar la desesperación de las personas que están vivenciando lo que sucedió. Uno de ellos estaba bromeando y diciendo que el joven había saltado e inclusive le dijo: “adiós”.

Sin embargo, luego de tres o cuatro segundos, el joven desapareció de la imagen y no se volvió a ver nada. En la grabación, se podía percibir que ya estaba muy entrada la noche y no había casi iluminación.

El video no dura mucho, pero luego de que desaparece, se puede escuchar la desesperación de varias de las personas que estaban ahí.

Según dijo Fox News Digital, el joven saltó porque un grupo de estudiantes lo retaron y aunque algunos intentaron evitarlo, Cameron al igual saltó. Inclusive, una mujer que estaba en el crucero dijo que varios jóvenes habían intentado detenerlo, sin tener éxito.

Las autoridades aseguraron anunciaron que ya suspendieron la búsqueda del joven, pues se conoce que son aguas con tiburones.

footage shows cameron robbins, 18, who jumped off a cruise ship in the bahamas as a dare on wednesday 5/24/23. he has still not been found and the search has been suspended. pic.twitter.com/1vYTc6Ao7b

— clips that go hard (@clipsthatgohard) May 30, 2023