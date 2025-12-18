Vive Claro: el escenario que está marcando el ritmo de Bogotá, ¿cuál ha sido su impacto?

Este recinto se consolidó como el gran regalo de la ciudad para la música, la cultura y el entretenimiento al aire libre. Aquí le contamos cuál es su apuesta para el 2026.

Vive Claro Distrito Cultural nació en este 2025 para regalarle a Bogotá un nuevo aire en sus eventos en vivo; pues, en su año de apertura, entre ajustes, aprendizajes y algunos tropiezos, el recinto se consolidó como el gran regalo de la ciudad para la música, la cultura y el entretenimiento al aire libre.

La historia comenzó con ‘Jurassic World: The Experience’ en el pabellón cubierto. Allí, durante meses, familias bogotanas y turistas caminaron entre dinosaurios a escala real y animatronics, viviendo una aventura inmersiva que demostró que este distrito cultural está pensado para mucho más que conciertos.

Después de mitad de año, llegó la apertura del foro de Vive Claro, por donde ya han pasado artistas como Jessi Uribe, Paola Jara, Alkilados, Green Day, Guns N’ Roses, Imagine Dragons, Linkin Park, Shakira y Blessd, para cerrar la temporada 2025.

En este primer ciclo, cerca de 300 mil fans llegaron al ‘venue’ para ver a sus artistas favoritos de una manera distinta: un lugar diseñado especialmente para conciertos, con equipos de última tecnología, graderías seguras, logística afinada y anillos de seguridad que cuidan al público dentro y fuera del recinto.

Es importante tener en cuenta que este ‘venue’ es el primero del país con un Plan Integral de Manejo de Ruido, construido a partir de mediciones reales y de las modelaciones previas, que demostraron que el entorno ya superaba los niveles máximos de la Resolución 0627 de 2006, incluso sin el proyecto.

Impacto tras la inauguración del Vive claro

El impacto económico es contundente, ya que se estima que cada gran concierto puede mover más de $25.000 millones en la economía local y generar entre 1.800 y 2.500 empleos temporales por evento. Los grandes shows, en los fines de semana recientes, han dejado para Bogotá más de $7.000 millones en derrama turística y más de $2.300 millones en impuestos, recursos que regresan a la ciudad en inversión, servicios y nuevas oportunidades.

Además, un solo evento, como el concierto de Shakira, generó más de 17 millones de dólares en movimiento económico, según cifras oficiales, por lo que los 6 eventos ejecutados durante el 2025 en el Vive Claro, en los que recibieron a más de 250.000 fanáticos, generaron más de 25.000 empleos, entre directos, indirectos e inducidos, así como se aportaron más de 27.000 millones de pesos en impuestos, y generaron más de 65.000 millones de pesos en turismo, ya que más del 10% de los asistentes a estos eventos vinieron de fuera de Colombia y más del 26% vinieron de ciudades diferentes a Bogotá.

Según datos revelados por Vive Claro, los eventos que más atrajeron extranjeros fueron Shakira, Linkin Park y Green Day, y los eventos que más atrajeron colombianos fuera de Bogotá fueron: Shakira, Imagine Dragons y Green Day.

No obstante, el legado más profundo está en la sostenibilidad y el vínculo con la comunidad vecina. Levantado sobre un terreno recuperado y rodeado de zonas verdes, Vive Claro opera con una estricta gestión de residuos, planes de manejo de ruido y de movilidad, bajo un modelo que busca reducir al máximo el envío de basura a rellenos sanitarios y garantizar el acompañamiento permanente a la comunidad del sector.

En este estricto manejo de residuos, los eventos del Vive Claro han generado aproximadamente 54.309 kilogramos de residuos sólidos, de los cuales el 39% corresponden a residuos aprovechables, 31% a residuos orgánicos coprocesables, 19% madera y un 11% residuos orgánicos, siendo cifras que se proyectan a crecer en favor de la circularidad y de alianzas con entidades que promuevan buenas prácticas sostenibles y propósitos sociales.

Además, durante todo el año se mantuvo una comunicación constante con los vecinos y autoridades distritales para coordinar horarios, rutas de acceso, manejo de basuras y planes de acción conjuntos frente a la congestión vehicular.

A esa escucha se suman acciones concretas: la entrega de casi mil entradas a la comunidad para que también pudiera disfrutar de los conciertos, jornadas de siembra con residentes, grupos de fans y colaboradores para embellecer el paisajismo del lugar, y un programa de insonorización para las viviendas que lo requieren, financiado al 100 % por el ‘venue’, así como en noviembre fue la apertura del restaurante El Tambor para que tengan una amplia oferta gastronómica en el sector, dejando una meta clara: que el distrito cultural no sea un vecino ruidoso, sino un aliado querido por el barrio.

Vive Claro se reafirma como un espacio multipropósito en Bogotá

Hoy, tras su primer año, Vive Claro Distrito Cultural se confirma como un espacio vivo y multipropósito, capaz de transformarse en cuestión de horas de foro de rock para más de 40 mil personas a un parque temático, o de feria gastronómica a escenario corporativo, con un proyecto que aprendió sobre la marcha, pero que nunca perdió de vista su propósito: ofrecer a Bogotá un lugar seguro, sostenible y emocionante donde miles de personas puedan seguir viviendo juntas sus grandes momentos.

El próximo año, Vive Claro Distrito Cultural seguirá apostándole a Bogotá y, por eso, de la mano de Decathlon, a comienzos de enero abrirán nuevos espacios para que toda la ciudad pueda disfrutar: una pista atlética, gimnasio al aire libre, salas de yoga y canchas de fútbol que convertirán el venue en un gran parque deportivo y de bienestar.

Al mismo tiempo, el distrito cultural ya se prepara para revelar su cartelera 2026 que, desde ahora, promete ser un éxito rotundo, con shows de grandes bandas que nunca han visitado Colombia y lo harán por primera vez en este escenario.

De esta manera, por ahora, se sabe que el otro año será recibido con shows de talla mundial, como el de My Chemical Romance, que se realizará el 22 de enero, y Ed Sheeran, que se llevará a cabo el 16 de mayo, que son un abrebocas de todo lo que viene para consolidar a Vive Claro como el epicentro del entretenimiento y la vida urbana en la capital del país.