El emotivo significado detrás de ‘Beautiful Boy’ de John Lennon

Si ha estado en TikTok últimamente, probablemente haya escuchado un trend en el que una canción de John Lennon suena de fondo. En algunos videos, los usuarios han aprovechado para contar alguna sorpresa o detalle que sus padres hayan tenido con ellos y utilizan ‘Beautiful Boy’ de fondo.

Esta canción tiene varias particularidades y aquí le contamos cuáles son, pues es una canción que John escribió para su hijo.

La canción es básicamente para calmar a su hijo que había acabado de tener una pesadilla, en los versos le dice que no tenga miedo porque los monstruos no van a llegar a su cama, porque su papá siempre va a estar con él.

Justamente el verso que las personas están utilizando en el video es el siguiente: “The monster’s gone, he’s on the run and your daddy’s here. Beautiful, beautiful, beautiful, beautiful boy”.

Esto traduce que el monstruo se fue, esta en la fuga y su padre está ahí para acompañar a su bonito hijo.

Double Fantasy

Esta canción se incluyó en el álbum ‘Double Fantasy’, el cual John Lennon hizo para su esposa Yoko Ono, que se publicó un mes antes de su asesinato en noviembre de 1980.

Carta para Sean

La canción era una carta para su hijo Sean y quiere ayudar después de que tuvo una pesadilla. Sin embargo, muchas personas le reprocharon que solo la haya escrito para uno de sus hijos y haya dejado por fuera a Julian.

Recordemos que la relación de John con su primer hijo no fue buena, fue un padre ausente. Julian fue producto de su matrimonio con Cynthia Lennon y, según han contado algunas fuentes cercanas al artista, cuando aún estaba casado inició la relación con Yoko Ono.