Este es el país más barato para ver a Paul McCartney: puede ir en carro y no necesita visa

El cantautor y compositor Paul McCartney, es recordado por ser uno de los iconos de la banda británica The Beatles, es tendencia al anunciar que regresa a territorio latinoamericano con su gira ‘Got Back Tour’ para cantar varios de sus éxitos musicales.

No es la primera vez que el ex Beatles viene a territorio latinoamericano, recordemos que para el año 2012 McCartney se presentó en la capital en el Estadio El Campín. Luego de varias especulaciones sobre el tema, el artista anunció por medio de su cuenta de Instagram un video donde menciona: “Paul will bring his acclaimed ‘Got Back’ tour to South America later this year / Paul llevará su aclamada gira ‘Got Back’ a Sudamérica a finales de este año”.

¿Que países formaran parte de la gira de Paul McCartney?

Así como lo menciona la página oficial de cantante PaulMcCartneyGotBack.com, serán 4 los países de Latinoamérica que tendrán la oportunidad de escuchar canciones como ‘Live and let die’, ‘Band on the run’ y la tan recordada ‘Hey Jude’. Estas son las fechas y los países donde estará el británico:

Uruguay: Estadio Centenario, MonteVideo – 1 de octubre

Argentina: Estadio River Plate, Buenos Aires – 5 de octubre

Chile: Estadio Monumental, Santiago – 11 de octubre

Argentina: Mario Alberto Kempes, Córdoba – 23 de octubre

Perú: Estadio Nacional, Lima – 27 de octubre

¿Cuál es el país más barato para ir a ver a Paul McCartney?

Desafortunadamente, Colombia no se encuentra en la lista de los países que Paul McCartney va a visitar, pero existe otra opción para no perderse el show, esta es la boletería más barata para ver al artista en otro país.

El Estadio Nacional de Lima, Perú, cuenta aproximadamente con los precios más baratos de la gira, La boleta con el precio más alto es de S/ 790,00 soles peruanos, lo que sería alrededor de $829.423 pesos colombianos. Por otro lado, también puede optar por una ubicación con un rango menor, la localidad ‘tribuna preferencial’ cuenta con el precio más bajo del estadio, es de S/115.00 soles peruanos, lo que en promedio en la conversión serían $120.495 pesos colombianos.

¿Puede ir al concierto de Paul McCartney, en Perú desde Colombia en Carro?

Es posible, ya que la carretera Panamericana permite realizar un viaje desde Bogotá hasta Perú. Según ‘Google Maps’, el viaje puede durar alrededor de 33 horas sin contar el tráfico, por otro lado, el sitio web especializado en planificar viajes en diferentes medios de trasporte ‘Rome2rio’ indica que el trayecto duraría aproximadamente 42 horas.

¿Cuánto costaría el viaje en carro hasta Perú?

Perú se encuentra en una distancia de 1.800 kilómetros de partiendo desde Bogotá, aunque el consumo y gasto de la gasolina depende del modelo de carro que usted conduzca, se analiza un estimado del consumo por encima de los $700.000 pesos colombianos. Tenga en cuenta que para llegar a Perú es necesario pasar primero por la frontera con Ecuador, donde usted llevaría un gasto aproximado de $90.000 de peajes desde Bogotá.

Durante el viaje no se tendrá que preocupar por la solicitud de la visa, ya que, los ciudadanos colombianos pueden estar en el país por 90 días como turistas utilizando solamente su pasaporte.