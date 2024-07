Paul McCartney se pronunció sobre la supuesta rivalidad con John Lennon ¿No eran amigos?

Archivado en: • • •

The Beatles, la banda de rock más influyente de todos los tiempos, irrumpió en la escena musical a principios de la década de 1960, cautivando al mundo con su sonido innovador y letras llenas de energía y significado. Conformada por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, la banda de Liverpool revolucionó la industria musical y dejó un legado que perdura hasta el día de hoy.

Su música trascendió fronteras culturales y generacionales, convirtiéndose en un símbolo del rock en todo el mundo. Canciones como «Hey Jude», «Yesterday» e «Here Comes the Sun» se convirtieron en himnos atemporales que siguen resonando hoy en día.

A pesar de su rotundo éxito, The Beatles se separó en 1970, dejando un vacío en el corazón de millones de fanáticos. Las razones de la separación fueron complejas y variadas, incluyendo diferencias creativas, problemas personales y tensiones internas dentro del grupo.

Paul McCartney habló sobre supuesta rivalidad con John Lennon

Durante años, se ha especulado mucho sobre la relación entre Paul McCartney y John Lennon, dos de los compositores principales de la banda. A menudo se ha dicho que la banda se terminó, en parte, a la supuesta rivalidad que había entre ambos.

Sin embargo, en una reciente entrevista, McCartney desmintió estas afirmaciones y recordó la verdadera naturaleza de su vínculo con Lennon.

«Cuando The Beatles se separó, lo que se decía era que yo era el villano y que John y yo no nos llevábamos bien», explica McCartney. «Había mucha crítica sobre eso porque todos estaban tristes por la separación de The Beatles. De alguna forma me lo creí, porque cuando te llaman así tantas veces, empiezas a decir: ‘Bueno, quizás lo fui’. Entonces, tuve que hacer muchas reflexiones sobre si ‘lo era’ o ‘no lo era’. ¿Conocía a John? ¿Éramos amigos o algo así? Sabiendo que realmente lo éramos, pero había tantos rumores sobre ello y esa foto, cuando la vi es como… sí, éramos amigos«.

Con sus declaraciones, McCartney dejó claro que nunca hubo tal rivalidad. Por el contrario, el artista británico recordó la gran amistad que tenía con John Lennon, pese a que, por las especulaciones, llegó a dudarlo.