La estrofa de ‘Hey Jude’ que le costaba cantar a Paul McCartney, tras la muerte de John Lennon

Paul McCartney y John Lennon marcaron historia con The Beatles y se volvieron unos grandes cómplices para la creación de canciones. Los artistas fueron coautores de aproximadamente 180 temas.

En una entrevista, Paul McCartney contó lo difícil que fue afrontar la muerte de John y cómo lo afectó cuando interpretaba canciones de The Beatles. Uno de estos fue ‘Hey Jude’, pues hay una estrofa en particular que le recuerda a todo el proceso de creación.

Se trata de ‘The movement you need is on your shoulder’, Paul dijo que él quería quitar esta parte de la canción, ya que le parecía que ‘sonaba como un loro’.

“Así que le estaba tocando esta canción a John y le dije: ‘El movimiento que necesitas está en tu hombro’. Dije que cambiaré eso, suena como un loro. Él dijo: ‘No lo harás. Es una gran línea sangrienta ‘. Le dije: ‘No, es una estupidez’. ‘El movimiento que necesitas está en tu hombro’. ‘¿Qué significa eso?’ Él dijo: ‘Sé lo que significa, esa es probablemente la mejor línea’”, dijo.

Paul explicó que dejaron esa línea ya que pensó en que si a un compositor como John le parece genial es porque lo es. Por eso, cuando cantaba esa parte de la canción se colocaba un poco emotivo.

“Si insisto en una línea en una de sus canciones, podría persuadirlo. Podemos persuadirnos unos a otros, respetamos las opiniones de los demás. Entonces, cuando llegué a esa línea de vez en cuando, es un poco emotivo cantar eso”, dijo.

Esta es la entrevista.