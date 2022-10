Archivado en: •

El desaparecido Kurt Cobain sostenía una gran admiración por unas de las bandas de rock más importantes en la historia: The Beatles. El músico norteamericano tuvo una gran influencia de personajes como John Lennon y Paul McCartney para la composición de varios de los éxitos de la recordada Nirvana.

Krist Novoselic, bajista de la banda norteamericana que estuvo activa entre 1987 hasta la trágica muerte de su vocalista, reveló en una reciente entrevista cómo era el proceso de la creación de algunas de sus canciones a partir de las propuestas que hacía la voz líder y cómo él se inspiraba a partir de la música de los británicos.

Específicamente, fue en el espacio de Rick Beato ‘In The Room’ al cual también asistieron Kim Thayil y el productor Jack Endino.

En dicho espacio, Novoselic, quien se juntaba con Dave Grohl y Cobain para crear las canciones, reveló que hubo en especial un disco que Kurt estuvo escuchando una noche completa, una y otra vez de The Beatles, para componer ‘About a Girl’. Emblemática canción del álbum Bleach de 1989.

“Él estuvo escuchando ‘Meet The Beatles’. Estaba en su pequeño apartamento en Olympia, y escuchó ese disco de The Beatles una y otra vez toda la noche, y simplemente compuso esa canción (About a Girl). Yo dije: Ya sé lo que necesita en el bajo. Es tan claro como el día, así que simplemente toqué ese tipo de bajo algo animado”, dijo el músico californiano de 57 años en declaraciones recogidas por Mariskal Rock.

Cabe recordar que otra anécdota fue cuando Grohl se encontró con uno de sus ídolos, Lemmy Kilmister, y este le dio el pésame por la partida de Cobain. Apenas cuando se creaban los Foo Fighters.