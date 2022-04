Creador de ‘Bohemian Rhapsody’ hará una biopic de John Lennon

Archivado en: •

John Lennon tendría próximamente su biopic. Aunque no es la primera vez que una película habla sobre la trayectoria del exBeatle (Two of Us – 2000, Nowhere Boy – 2009) esta sería la primera con la aprobación de los familiares del compositor, además de estar trabajando en ella.

Last Days, película sobre Kurt Cobain, fue adaptada en una ópera

Según diferentes medios, Yoko Ono, Julian y Sean Lennon están de acuerdo con esta biopic de John Lenon. Además se sabe que Anthony McCarten, guionista de Bohemian Rhapsody, es el líder de este proyecto y ya terminó el guion.

La película estará centrada en las canciones más importantes de Lennon, empezando por las que hizo dentro de los Beatles y algunas de su carrera como solista. La historia abordará parte de su juventud, su paso por los ‘Fab Four’ y hasta su relación con May Pang.

Julian, hijo de John Lennon, canta Imagine por primera vez en apoyo a Ucrania

Por ahora no hay un director encargado del proyecto, aunque se habla de Dexter Fletcher, director de Rocketman y Bohemian Rhapsody, tampoco qué actor le dará vida a John Lennon.