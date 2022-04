Paul McCartney hizo dúo con John Lennon en el inicio de su gira

Archivado en: • •

Sir Paul McCartney regresó a los escenarios después de dos años de pandemia. El exBeatle inició su gira ‘Got Back Tour 2022’ en el Spokane Arena de Washington con un repertorio de 36 canciones que incluyó clásicos de Wings, como Maybe I’m Amazed; y también de su época en los Beatles como Hey Jude.

Además de los clásicos, uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando rindió un homenaje a su excompañero John Lennon. Paul usó un fragmento del documental Get Back, de Peter Jackson, para introducir las secciones donde Lennon cantaba I’ve Got a Feeling, canción que cantaron juntos en el álbum Let It Be.

Cuando McCartney terminó su parte, el estadio ovacionó al escuchar a Lennon cantar “Everybody had a hard year, everybody had a good time, everybody had a wet dream, everybody saw the sunshine”. Instantes después Paul retoma y reviven su presentación en la azotea del Abbey Road.

«Lo único que puedo decir es que han sido un público fantástico para nuestra noche de apertura», dijo McCartney al público que agotó las boletas para su presentación.

Por otro lado, McCartney también presentó su canción ‘Women and Wives’, canción que hace parte de McCartney III y que fue grabado durante la pandemia.

En redes sociales también publicó un par de fotografías expresando «muy feliz de volver»

Aquí algunos fragmentos de a presentación de Paul McCartney:

Próximamente Paul McCartney volverá al Reino Unido para presentarse en Glastonbury 2022, donde también se presentarán Billie Eilish y Kendrick Lamar.