Doblaron al inglés escena de “oye, mi perro” de Pandillas, Guerra y Paz y es oro puro

«Pandillas, Guerra y Paz» es una de las series de televisión más importantes que tuvo el país sobre los 2000. La popular serie fue producida por Fox Telecolombia y se basó en hechos reales relacionados con el crimen organizado, las pandillas y la violencia en Colombia.

La trama de la serie se centra en la vida de Pedro Pablo León Jaramillo, un joven de bajos recursos que vive en uno de los barrios más peligrosos de Bogotá y que, debido a circunstancias adversas, se involucra en el mundo del narcotráfico y las pandillas. A medida que la historia avanza, Pedro Pablo se convierte en un poderoso narcotraficante y líder de una pandilla, lo que lo lleva a enfrentarse con otros grupos criminales y con la policía.

La serie aborda temas de violencia, delincuencia, poder y corrupción, y muestra cómo la vida de los personajes principales se ve afectada por las decisiones que toman y las circunstancias en las que viven. También explora la dinámica de las pandillas y el tráfico de drogas en Colombia.

La producción fue un rotundo éxito y alcanzó a contar con varias temporadas. Aunque recibió elogios por su manera de narrar y su representación de la cruda realidad de la violencia en algunas áreas de Colombia. También generó controversia debido a su representación de temas delicados.

Doblaron al inglés escena de “oye, mi perro”

No obstante, la producción también dejó varios memes al respecto y una amplia variedad de clips que han sido difíciles de superar para los espectadores de la serie. Uno de los más recordados es cuando ‘Mateito’ en una escena en uno de los capítulos para un taxi y le dice al conductor: “Oye mi perro, ¿nos puedes llevar a la U de las américas?”.

Ese momento ha quedado marcado en la historia de las redes sociales, pues recientemente, se conoció que especialmente el fragmento anteriormente mencionado fue traducido al inglés, para que a nivel internacional las personas conozcan sobre la producción colombiana y el resultado ha dejado impresionado a más de uno.

Como era de esperarse, el fragmento compartido por medio de la plataforma china TikTok, se hizo viral y dejó varias reacciones al respecto.

“Demonios! 😳 Is perfect!”, “😂✌️Excelente traducción y voces suena chimba así”, “hey My dog! jajajajajajajajajaja lo mejor que he visto!!!!”, “el doblaje no deja dar miedo 😂”, “Como todos se fueron para EE.UU entonces sacaron la versión gringa 😂😂😂😂”, son algunos de los comentarios de los internautas en la publicación en mención.

