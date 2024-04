Esta es la nueva función de WhatsApp con la que podrá reenviar mensajes más rápido

Archivado en: •

WhatsApp implementó una nueva función que le permitirá a sus usuarios reenviar mensajes de forma más rápida. Se trata de un nuevo botón de acción que aparece junto a un archivo compartido en un chat para acceder directamente a la lista de conversaciones al darle clic.

Los usuarios de WhastApp pueden reenviar mensajes y actualizaciones de canales entre chats, aunque con limitaciones para evitar el ‘spam’. Para ello, hay que pulsar sobre el mensaje que se quiere compartir y dar clic sobre el icono que muestra una flecha apuntando a la derecha.

Mire también: Paso a paso: así puede tener WhatsApp personal y de trabajo en el mismo celular

Esta acción se ha simplificado ahora con el nuevo botón que ha introducido la aplicación. Este muestra un nuevo diseño, dos flechas en lugar de una apuntando a la derecha. Además de abrirse en el menú que se despliega al pulsar sobre el mensaje, también aparece junto a un archivo multimedia en el propio chat.

Este botón con doble fecha permite compartir ese archivo rápidamente, ya que ahorra al usuario el paso intermedio de seleccionarlo y abre automáticamente la lista de conversaciones, para que elija el destinatario.

Los filtros de WhatsApp, que se distinguen en tres nuevas pestañas -‘Todos’, ‘No leídos’ y ‘Grupos’, estarán disponibles en la parte superior de la lista de chats, para que se puedan seleccionar con un solo toque en la pantalla.

‘Todos’ es la vista predeterminada de todos los mensajes, tal y como ahora muestra la propia interfaz de Chats de WhatsApp, mientras que ‘No leídos’ reúne todas las conversaciones que están marcadas por el usuario como no leídas o que aún no se han abierto.

Mire también: WhatsApp lanzará el modo PiP: ¿Para qué sirve y cómo activar la función en la app?

Por último, la pestaña ‘Grupos’ muestra todos los chats en grupos organizados en un solo lugar, así como los subgrupos de las comunidades de la plataforma, tal y como ha adelantado el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, tanto en su página de Facebook como en su canal de WhatsApp.

Los filtros de WhatsApp ya han comenzado a implementarse entre algunos usuarios. Por lo que se espera que la nueva función esté disponible a nivel mundial en las próximas semanas y con la nueva actualización de la aplicación.

Con información de Euiropa Press

introducing Chat Filters, a new way to organize your chats

filter by Unread, Groups, or All pic.twitter.com/yAYWT1GQ1i

— WhatsApp (@WhatsApp) April 16, 2024