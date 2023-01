Cristiano Ronaldo fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Al-Nassr de Arabia este martes 3 de enero. La rueda de prensa dejó varias frases que los usuarios destacaron, en especial, una confusión que tuvo el delantero.

El portugués llegó a Al Nassr luego de mucha especulación sobre el equipo en el que jugaría. Además de eso, también varias críticas desde distintos sectores, que cuestión si Cristiano debió irse de las ligas más competitivas del mundo.

El jugador dejó claro que lo tiene sin cuidado lo que las personas piensen y que se siente feliz con su decisión. Sin embargo, mientras estaba hablando, tuvo una mala pasada y confundió Sudáfrica con Arabia Saudita.

Cristiano aseguró que su paso por Europa había llegado a un fin y que tuvo buenas sensaciones cuando recibió la oferta del Al Nassr. Luego de eso, dijo que no era el fin de su carrera ir a Sudáfrica.

“El fútbol es diferente, así que para mí no es el fin de mi carrera venir a Sudáfrica, por eso es que quería cambiar y para ser honestos, realmente no me preocupa lo que la gente dice”, comentó el jugador.

Cristiano Ronaldo accidentally said he was playing in South Africa 😅pic.twitter.com/2wjlh5giQ5 — SPORTbible (@sportbible) January 3, 2023

Luego de que el jugador dijo este comentario, comenzaron la burlas y se volvió tendencia en redes sociales.

Dejar Europa

Cristiano Ronaldo salió del Manchester United en medio de una gran polémica. El jugador dio una entrevista en la que aseguró que se sentía traicionado por el club y que había varias personas que lo querían sacar.

“Sí, no solo el entrenador, dos o tres personas más también”, dijo y cuando se le preguntó si eran ejecutivos altos del club, aseguró que sí y que se sintió “traicionado”.

En esa explosiva entrevista, también dijo que, sentía que desde que dejó el club hace unos años no había percibido un cambio.

“Nada cambió (…) se paró en el tiempo lo que me sorprendió mucho, yo pensé que iba a ver diferentes cosas, diferente tecnología, estructura. Pero, desafortunadamente veo muchas cosas que permanecen desde que yo tenía 20 años, me sorprende mucho la verdad”, dijo el jugador.

En la rueda de prensa, dijo que ya su trabajo en Europa había terminado, pues ya ganó todo y había hecho parte de los clubes más importantes.

“En Europa mi trabajo ha terminado, lo he ganado todo, he jugado en los clubes más importantes”, comentó.





Además, aseguró que rechazó ofertas de Europa y también de Brasil, porque le dio su palabra a los dirigentes del Al Nassr.