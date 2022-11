Archivado en: • •

Cristiano Ronaldo prometió que iba a hacer una entrevista sobre la situación que enfrenta actualmente con el Manchester United y cumplió. El jugador habló con el periodista Piers Morgan y reveló varios detalles sobre la relación que tiene con los directivos del club.

¿Lo quieren sacar?

El jugador aseguró que se siente traicionado, porque lo han hecho ver como la oveja negra del club. Además, comentó que hay algunas personas que lo han querido sacar del equipo, directivos altos.

“Sí, no solo el entrenador, dos o tres personas más también”, dijo y cuando se le preguntó si eran ejecutivos latos del club, aseguró que sí y que se sintió “traicionado”.

Comentó que esta no es una situación nueva, sino que por el contrario ha sentido desde el 2021, cómo algunas personas han hecho movimientos para que él deje el club.

“Honestamente, no debería decir eso, no lo sé, pero no me importa. La gente debe saber la verdad. Sí me sentí traicionado y sentí que algunas personas no me querían acá, no solo este año sino el anterior también”, dijo.

No siente avance en el equipo

El jugador arremetió contra los directivos y habló sobre el juego que está mostrando el equipo en estos momentos. Comentó que, no siente ningún tipo de evolución en el equipo y por eso no hay bueno resultados en la cancha.

“No sé qué está pasando, pero desde que sir Alex Ferguson se fue siento que no hay evolución en el club, el progreso fue cero”, dijo.

Además, arremetió contra las decisiones que se han tomado sobre los entrenadores del equipo. Aseguró que nunca entendió porque trajeron a Rangnick.

“Hay un punto muy interesante, el Manchester United después de echar a Ole Gunnar Solskjær trajo a Ragnick como entrenador y nadie lo entendía. Este tipo no es ni siquiera un entrenador, eso no me sorprendió solo a mi sino al mundo”, dijo.

También, comentó que nada ha cambiado en el club desde que él estuvo en el pasado, cuando tenía 20 años.

“Nada cambió (…) se paró en el tiempo lo que me sorprendió mucho, yo pensé que iba a ver diferentes cosas, diferente tecnología, estructura. Pero, desafortunadamente veo muchas cosas que permanecen desde que yo tenía 20 años, me sorprende mucho la verdad”, dijo el jugador.