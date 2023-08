Concursante imitó a Freddie Mercury en ‘Yo Me Llamo’, pero se pareció fue a ‘Mario Bros’

Archivado en: •

Esta temporada de ‘Yo Me Llamo’ ha tenido varios imitadores de artistas rockeros, especialmente de Freddie Mercury, pues diferentes concursantes han llegado al escenario a presentarse como el vocalista de Queen. Sin embargo, este cantante podría ser considerado como uno de los más difíciles de imitar por su inconfundible voz y estilo único.

Durante el capítulo 6 del reality, que busca el doble perfecto, se presentó un nuevo imitador de Freddie Mercury, quien, aunque a diferencia de los demás, lo hizo mejor, tampoco logró la aprobación del jurado.

El participante lució un look muy particular, en el que usó un pantalón de cuero ajustado, una chaqueta roja del mismo material junto a unas gafas y una gorra de color negro, e interpretó la canción ‘Crazy Little Thing Called Love’.

La audición de ‘Yo Me Llamo Freddie Mercury’

A penas llegó el imitador al escenario llamó la atención con su look. Sin embargo, cuando empezó a interpretar la canción de Mercury los jurados se mostraron confundidos, pues, aunque no cantaba del todo mal, su voz no parecía a la del artista británico.

Conforme iba pasando la canción, el hombre fue demostrando una actitud arrolladora, intentando imitar la de Freddie Mercury en los escenarios. Sin embargo, esta se tornó sobreactuada y no terminaba de convencer a los jurados.

Al terminar de cantar, el participante recibió gritos y aplausos por parte del público. Incluso, Pipe Bueno oprimió el botón verde asegurando que sí se llamaba Freddie Mercury. Sin embargo, Amparo y César fueron más objetivos y definitivamente le dieron el no.

En redes sociales no perdonaron la audición de este participante y en cuestión de minutos empezaron a circular varios memes burlándose de este concursante. Incluso, lo compararon con Mario Bros por su particular look.

