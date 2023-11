¿Blink-182 cancelará su concierto en Colombia y Brasil?: esto es lo que se sabe

Archivado en: •

El Festival Estéreo Picnic ya dio a conocer las bandas que van a participar de la edición del evento en el 2024, en este cartel las personas van a poder disfrutar todos los géneros, desde salsa, hasta rock de la mano de icónicas bandas, entre ellas Blink-182, quien iba a estar en el 2023, pero por problemas de salud de uno de sus integrantes, tuvieron que cancelar la presentación.

Travis Barker, el baterista de la agrupación, fue el encargado de dar a conocer semanas antes del FEP 2023 que no podía estar debido a un grave problema de salud que tenía en sus manos. Sin embargo, iba a hacer todo lo que estuviera a su alcance para poder regresar con la mejor energía a los escenarios en el 2024.



Leer más: Así suena ‘Master of Puppets’ de Metallica en acordeón; es toda una “joya musical”

En las últimas horas, por medio de redes sociales, se dio a conocer que la reconocida banda estadounidense iba a cancelar su presentación en Brasil, por lo que esté seria un gran motivo para que ellos se bajaran del bus y no viniera al FEP en Colombia, que se realizaría en el mes de marzo del 2024.

Todo surgió por una publicación de Travis, quien puso en sus historias de Instagram la palabra “tomorrow”, por esta razón, a modo de broma, un usuario bromeó con la frase «mañana cancela en Brasil», trino que respondió Barker con un «joder, entonces mañana lo cancelo». De inmediato, tanto usuarios como medios de comunicación en Brasil comenzaron a circular la información que nació como un chiste, pero con el paso del tiempo fue tomando fuerza.

What do you guys think Travis is teasing? 👀⏳ pic.twitter.com/aC4T6YtY2E

— blink-182 Italia (@blink182italia) November 28, 2023