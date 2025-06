¿Qué significa ‘Whiskey In The Jar’? El inolvidable e histórico éxito de Thin Lizzy y Metallica

‘Whiskey In The Jar’ es uno de los grandes éxitos de la carrera de Metallica. Esta canción ha sido capaz de enamorar a los fans de esta banda, e incluso llevar a muchos a escuchar más composiciones de esta histórica agrupación.

Para muchos, esta incluso es de las mejores canciones de la banda, y si hay algo que lo demuestran son sus ‘charts’ donde se puede ven que está entre las 10 canciones más escuchadas de Metallica.

Por ello, a continuación les contamos el significado de esta canción, y también la historia de su lanzamiento dentro de una discografía tan destacada como lo es la de Metallica.

La creación del éxito

Indudablemente, Metallica ha sido capaz de construir toda una carrera alrededor de éxitos indudables. Sin embargo, la banda también ha sabido crecer con base en ‘covers’.

Un ejemplo de ello es el ‘Garage Inc.’. Esta producción particularmente es muy curiosa, ya que no es del cariño de todos los amantes de Metallica.

Pero dicho álbum entregó grandes interpretaciones de la banda, como fue el caso de ‘Am I Evil?’ o ‘Whiskey In The Jar’.

Esta canción originalmente le pertenece a la cultura irlandesa, y ha llegado a ser versionado en una gran cantidad de ocasiones, por bandas como Thin Lizzy o la propia Metallica.

En cuanto a su significado, esta canción cuenta la historia de un bandolero que es traicionado por su amante, luego de cometer varios robos.

Particularmente, al decir ‘Whiskey In The Jar’ se refiere a un acto de celebración, a pesar de la traición y de las penas que el bandolero ha vivido en su vida.

Para mayor comprensión, a continuación les dejamos la letra de esta canción en español:

Letra de ‘Whiskey In The Jar’ de Metallica en español

Mientras caminaba sobre las montañas de Cork y Kerry

Vi al Capitán Farrell y su dinero que estaba contando

Primero saqué mi pistola y luego saqué mi estoque

Dije: Levántate y entrega, oh, o el diablo puede llevarte

Tomé todo su dinero y era bastante

Tomé todo su dinero, sí, y se lo llevé a casa a Molly

Ella juró que me amaría, no, nunca me dejaría

Pero el diablo se lleva a esa mujer, sí, porque sabes que me engañó fácilmente

Anillo Musha dum a doo, dum a da

Golpe para mi papi

Golpe para mi papi

Hay whisky en el frasco

Estando borracho y cansado, fui a la recámara de Molly

Llevando dinero conmigo, pero nunca supe el peligro

Por alrededor de seis o tal vez siete, entró el Capitán Farrell

Salté, disparé mis pistolas y le disparé con ambos cañones

Anillo Musha dum a doo, dum a da

Golpe para mi papi

Golpe para mi papi

Hay whisky en el frasco

Si, si, whisky en el frasco

Ahora, a algunos hombres les gusta pescar y a otros les gusta cazar aves

Y a algunos hombres les gusta escuchar, escuchar la bala de cañón rugir

A mí me gusta dormir, especialmente en la habitación de mi Molly

Pero aquí estoy, en prisión, aquí estoy con una bola y una cadena, sí

Anillo Musha dum a doo, dum a da

Golpe para mi papi

Golpe para mi papi

Hay whisky en el frasco

Anillo Musha dum a doo, dum a da

Anillo Musha dum a doo, dum a da

Anillo Musha dum a doo, dum a da

Anillo Musha dum a doo, dum a da