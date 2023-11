System of a Down en Colombia: estas son las probabilidades de verlos en 2024

Archivado en: •

System of a Down es una reconocida banda estadounidense de metal alternativo, que celebrará dos décadas de carrera en 2024, pues fue fundada en 1994 en California. Conocida por su estilo único y ecléctico que fusiona diversos géneros como el metal, el rock, la música folclórica armenia y el punk, la banda se ha destacado por su música distintiva y letras controvertidas que abordan temas políticos y sociales.

Entre sus álbumes más populares incluyen «Toxicity», «Mezmerize» e «Hypnotize». Con canciones memorables como «Chop Suey!», «B.Y.O.B.» y «Aerials», System of a Down ha ganado una base de fanáticos apasionados y un lugar destacado en la escena del metal alternativo.

El 2024 cada vez está más cerca de comenzar y los festivales y organizadores de conciertos ya se empiezan a organizar con algunos fichajes con el fin de asegurar presentaciones de bandas y artistas para el siguiente año. Tal es el caso del festival Sick New World, que volverá a celebrarse en Las Vegas el próximo 27 de abril.

Cabe destacar que será el segundo año consecutivo que este evento contará con la presencia de Serj Tankian, Daron Malakian, Shavo Odadjian y John Dolmayan, pues en 2023 se presentaron allí. Por su parte, sus fanáticos vieron como la espera para poder ver a sus ídolos llego a su fin tras más de un año sin que esta se montara en un escenario.

Cabe destacar que la banda no ha pasado por sus mejores momentos en los últimos años, especialmente luego de su regreso en 2011, pues en los últimos 18 años solo han tenido dos éxitos nuevos.

¿Qué probabilidad hay de que System of a Down se presente en Colombia?

En los últimos días se ha venido hablando mucho sobre una posible visita del mítico grupo a Colombia, especialmente debido a que se cree que esta banda conmemore sus 20 años de carrera con una gira mundial, por lo que los organizadores de eventos ya se encuentran planeando y alistando presupuestos para hacer eso realidad.

Hasta el momento se conoce que existe la posibilidad que algunos países de América Latina estén incluidos dentro de esta posible gira, pero hasta el momento ningún miembro de la banda o de su equipo se ha pronunciado al respecto.

Por ahora, se conoce que la única presentación confirmada que tendrá la banda californiana en el 2024 será la del festival Sick New World en Las Vegas, por lo que habrá que esperar un tiempo prudente hasta que System of a Down haga un anuncio importante de los planes que tendrán para el año que está próximo a comenzar.

