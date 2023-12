El actor de ‘El Juego del Calamar’ que perdió dos dedos en un aparatoso accidente

Archivado en: •

Geoffrey Giuliano, quien interpretó al VIP número 4 en la serie ‘El Juego del Calamar’ de Netflix, sufrió un aparatoso accidente con una motosierra que le provocó la amputación de dos dedos de su pie.

El actor de 70 años se encontraba realizando unos arreglos en su casa en Pattaya, Tailandia, cuando a uno de los obreros se le cayó accidentalmente la motosierra. La herramienta rebotó en el suelo y le cortó los dedos gordo y segundo del pie derecho.

Giuliano fue trasladado de inmediato a un hospital, donde los médicos lograron rezurcir sus dedos. Sin embargo, el actor tendrá que someterse a una segunda cirugía para asegurarse de que la operación fue un éxito.

“Me duele como un loco hoy. Los médicos me dijeron que tengo suerte de estar vivo, pero no me siento afortunado. Una motosierra casi me mata”, dijo Giuliano según dijo TMZ.

El actor también explicó que la motosierra voló cerca de 8 pies en el aire antes de caer sobre su pie. “Destruyó el suelo y luego fue a parar a mi pie, a la parte superior de mi dedo gordo y el segundo dedo del pie”, afirmó.

Giuliano es un actor estadounidense que ha participado en numerosas películas y series de televisión, incluyendo “El Juego del Calamar”, “Star Trek: The Next Generation” y “The Sopranos”.

El actor de «El juego del calamar», Geoffrey Giuliano sufrió un aparatoso accidente en el que perdió dos dedos del pie pic.twitter.com/JcwYUiuko5 — Solo Virales (@chisme_famosos7) December 1, 2023

¿Por qué ‘El juego del calamar: el desafío’ decepcionó a los espectadores?

El esperado reality show ‘El juego del calamar: el desafío’, que evoca la esencia de una de las series más vistas de Netflix, ‘El juego del calamar’, llegó a la plataforma de streaming como un formato televisivo lleno de desafíos y tensión. Sin embargo, a diferencia de su inspiración surcoreana, este concurso no implica riesgos letales para sus 456 concursantes, aunque promete llevarlos al límite en busca del gran premio de 4.560.000 euros.

La serie de Netflix, que se consolidó como el reality con el premio más grande en la historia de los concursos televisivos, ha generado opiniones encontradas entre los usuarios de Netflix.

Si bien la expectativa por este evento era alta, algunos espectadores de ‘El juego del calamar: el desafío’se desepcionaron al descubrir que, al llegar al quinto capítulo, se encuentran con un impasse: no habrá más episodios disponibles hasta el 29 de noviembre.

La espera se prolongará aún más, ya que el desenlace y el anuncio del ganador del ‘El juego del calamar: el desafío’ solo se conocerán en la entrega final, programada para el miércoles 6 de diciembre. Esta inesperada pausa ha sido etiquetada como innecesaria por los internautas, que quieren descubrir quién se llevará el codiciado premio.