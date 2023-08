Así luce ahora el protagonista del meme del hombre pensante

Archivado en: •

En internet son muchas las personas que se han convertido en meme por casualidad. Hay varias imágenes que, sin pensarlo, se vuelven bastante populares, pues causan bastante gracia y pueden ser enviados en diferentes contextos, eso justamente le sucedió a Kayode Ewumi, el meme del hombre pensante.

Estamos seguros de que usted en algún momento ha usado el meme del hombre que está señalando su cabeza, ya sea para burlarse de algún comentario o validar algo chistoso que envió.

Por eso, aquí le contamos qué pasó con este hombre y de dónde salió este meme, que se convirtió en uno de los más compartidos en redes sociales.



Muchas personas no conocen la identidad del meme del hombre pensante o “roll safe”. Se trata del Kayode Ewumi, quien nació en Inglaterra y ha salido en varias producciones de televisión y cine.

El famoso meme nació por una participación que tuvo en el documental ‘The Hood Documentary’. En este, hizo presencia como guionista y también en seis capítulos y allí nació todo.

A Thread of Then & Now Pictures That Show How The Heroes of Famous Memes Have Changed

1) Roll Safe (Kayode Ewumi) pic.twitter.com/RENCp0MwNg

— Dirmax✨🌍 (@JustDirmax) October 18, 2022