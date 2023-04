El protagonista del épico meme de la vena marcada ya creció y así luce hoy en día

Michael McGee, se hizo viral en todo internet luego de que se tomará una fotografía en la que aparecía con cara de enojado y con la vena marcada en su cuello y frente. Gracias a la expresividad efusiva de furia que se le notaba en el rostro del joven y a la manera graciosa en la que posó para la foto, los internautas no perdonaron la oportunidad para convertir la fotografía de McGee en un meme internacional.

Cabe recordar que se debe tener cuidado con cada foto que se publique, pues nunca se sabe si nuestras buenas intenciones se vean opacadas por la malicia de otros y terminemos siendo un meme, como el caso de McGee. Pero el tiempo ya ha pasado y como era de esperarse el protagonista de este meme ya creció y tiene una apariencia totalmente diferente, pero ni siquiera él mismo puede olvidar que se convirtió en uno de los memes más famosos de la historia de internet.



Aunque la realidad detrás de esta imagen deja comprobar que en solo segundos se puede pasar de ser una persona desapercibida a ser mundialmente famosa y no como uno esperaría.

Para McGee los que empezó siendo solo una broma entre amigos en donde quería simular que estaba enojado y se esforzó por hacer todo un gesto digno de un Oscar, terminó siendo una completa burla por parte de todo internet, que comenzó a utilizar su imagen para diferentes fines en diferentes contextos.

A pesar de que la apariencia del joven haya cambiado radicalmente, nadie podría olvidar que McGee es el protagonista de uno de los memes más virales del mundo.

Shoutout to @BuzzFeedVideo for the opportunity to share my meme story!

Y’all check it out 🤓👇🏼👇🏼https://t.co/foismzpDGz

— Mike (@McGeezyyy) May 30, 2021