“Son parásitos”: Sylvester Stallone estalla contra productores del spin-off de ‘Rocky’

Por medio de sus redes sociales, el actor Sylvester Stallone estalló de ira luego de enterarse que los productores de la popular saga ‘Rocky’ están trabajando en un spin-off, que estaría centrado en Iván Drago, personaje interpretado por Dolph Lundgren.

Stallone ha mostrado su molestia con la decisión del productor de 94 años, Irwin Winkler, que tiene todos los derechos de explotación de la saga, creada y protagonizada por la estrella de Hollywood.

El actor calificó de “parasitos” y “chupasangres” a las personas que están trabajando en el nuevo proyecto, que no cuenta con su consentimiento y participación.

“Otra noticia que me rompe el corazón. Una vez más, este productor patético de 94 años y sus hijos buitres e imbéciles, Charles y David, están limpiando una vez más los huesos de otro personaje maravilloso que creé sin siquiera decírmelo. Pido disculpas a los fans, nunca quise que los personajes de ‘Rocky’ fueran explotados por estos parásitos… Por cierto, no tengo nada más que respeto por Dolph pero desearía que él me hubiera dicho lo que estaba pasando a mis espaldas con el personaje que creé para él. Los auténticos amigos son más valiosos que el oro”, aseguró Stallone por medio de su cuenta de Instagram.

“Se presume que es el productor más odiado, sin talento y decrépito de Hollywood y sus cobardes hijos han encontrado su próxima comida… ¿Drago?.¡Devuélvanme mis derechos chupasangres!”, sentenció Stallone, acompañado de imágenes retocadas de un Winkler chupando la sangre de ‘Rocky’ y apuñalándolo por la espalda.