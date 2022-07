La joven de 28 años que cree ser un bebé y usa pañales

Archivado en: •

Cuando creemos que el mundo no puede tornarse más extraño, conocemos historias como la de Lucy Anne, una joven mujer de 28 años que cree que es una bebé.

La mujer, originaria de Pensilvania, Estados Unidos, comparte por medio de sus redes sociales su día a día como bebé usando pañales, chupetes y recibiendo las atenciones de un menor de edad.

De acuerdo con la mujer, desde los nueve años descubrió que quería ser bebé y que no era la única que quería serlo.

“De adolescente experimenté usando pañales y empecé a explorar la comunidad de ‘amantes de los pañales para bebés adultos’”, revela Lucy, que se comporta como una menor de entre tres y cinco años de edad.

Mientras crecía, Lucy conoció una comunidad de adultos bebés llamada ABDL y desde ese momento no ha dejado de pertenecer a ella.

A pesar de que Lucy es profesional en ciberseguridad e intento tener una vida de adulto, todas las noches le pide a su novio que le lea cuentos infantiles. Además, también toma tetero mientras está descansando y usa pañales.

“Utilizo los pañales por la razón para la cual fueron pensados y me permiten pasar la noche entera sin que me molesten problemas de vejiga”, asegura Lucy, que ha conseguido generar dinero con el contenido que comparte en redes: “A través de comisiones he logrado conseguir más de 200 dólares (aproximadamente 830 mil pesos colombianos), pero he ganado más con los regalos que me hacen llegar algunos seguidores, como peluches y pañales”.

Peek a boo baby ~ 👻🔮🖤💜 Here I am wearing my last PeekAbu😭 for now at least, maybe you’ll see them on me again in the future 😇 pic.twitter.com/TeZlfKpNlV — MarshmellowKittyKat (@MMKittyKatABDL) July 16, 2022

Baby kitty giving you those «change me» eyes… wyd? 😇💖🍼🐈‍⬛ pic.twitter.com/dOzEAqmHGW — MarshmellowKittyKat (@MMKittyKatABDL) July 13, 2022