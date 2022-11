Juliana Casali imitó el grito de batalla de Esperanza Gómez ¿A quién le salió mejor?

Archivado en: •

Esperanza Gómez habló con Juliana Casali en ‘Eso no se dice’ sobre varios aspectos de su vida privada y profesional, pues al ser una de las actrices de contenido para adultos más reconocidas en la industria del porno, los detalles de la vida de Gómez siempre causan gran interés entre sus seguidores.

Durante la entrevista, Casali le hizo varias preguntas, que había recibido tiempo atrás por parte de los seguidores de Radioacktiva 97.9 FM, las cuáles la actriz caldense respondió sin ‘pelos en la lengua’.

Como era de esperarse, la mayoría de las preguntas estuvieron enfocadas en su vida privada y sexual, además, de cómo vive la sexualidad en su vida privada y con sus parejas sentimentales; recordemos que, Esperanza tiene dos parejas, uno en Colombia y otro en Estados Unidos, en donde actualmente reside.

El grito de Esperanza Gómez y Juliana Casali

Quienes consumen con recurrencia el contenido de Esperanza Gómez y conocen los inicios de la actriz en la industria porno, saben que la caldense tiene una frase insignia, la cual nunca puede faltar en las escenas de sexo que protagoniza.

“Hp$%, qué rico”, es el grito con el que Esperanza Gómez demuestra que está sintiendo placer en las escenas porno, por lo cual, cada vez que se escucha dicha frase es inevitable no pensar en Gómez.

Al respecto, Juliana Casali no quiso cerrar la entrevista sin antes pedirle a la actriz que gritara su famosa frase, a lo cual, Esperanza no se negó. Sin embargo, lo interesante del caso fue que Casali se ofreció a imitarlo y ambas terminaron diciéndolo al mismo tiempo.

“Me gustaría despedirnos con tu dicho, con tu grito, entre las dos, cómo quieras”, dijo la periodista argentina.

A lo cual, Esperanza respondió que lo hicieran las dos al mismo tiempo, por lo que Casali sacó todo de sí misma para hacer lo mejor posible y, no estuvo nada mal.

¿Cuál es el tamaño del nepe que hace feliz a Esperanza Gómez?

Una de las preguntas que más llamó la atención fue sobre la famosa frase de “el tamaño sí importa”, al respecto, la actriz fue enfática en que, a diferencia de lo que muchos piensan, el tamaño del miembro del hombre no es importante a la hora de tener relaciones sexuales.

“Yo siempre he dicho que visualmente el tamaño sí es muy importante. Pero para que uno se enamore y sienta rico en la cama la verdad el tamaño es lo que menos importa porque una relación sexual no solamente es acerca del tamaño de las tetas, del trasero, de la cinturita o del tamaño del pene del hombre, es acerca de química y conexión”, confesó la actriz.

Además, para complementar su respuesta, la actriz confesó cuál es el tamaño del nepe de uno de sus parejas, quien, según ella la hace muy feliz.

“El caso de mi marido de Colombia con el que llevo 17 años. No es actor porno, el tamaño de él es el tamaño promedio de los penes del hombre. Es el hombre que más fácil me hace tener orgasmos sin tenerla grande, así de gorda. Simplemente es la atracción y la química. O sea, es un conjunto, aparte de que es un hombre que se sube y es constante. Es el único hombre al cual yo le he dicho: ya no más”, expresó sin tapujos Esperanza.