Esperanza Gómez reveló hora en la que no le gusta tener s3xo porque es «vaca muerta»

Hablamos con Esperanza Gómez en ‘Eso no se dice’ de Radioacktiva y nos hizo algunas revelaciones sobre su vida sexual y preferencias. La mujer no tuvo pelo en la lengua a la hora de hablar sobre sexo y dio detalles de sus posiciones favoritas.

Nuestros oyentes hicieron varias preguntas sobre la vida sexual de Esperanza, la primera de ellas era que hablara sobre su posición favorita. La mujer dijo que eso dependía del estado de ánimo que tuviera.

Aseguró que, “en la variedad está el placer”, por eso disfruta mucho de cualquier posición sexual. Sin embargo, aseguró que, en su elección incide cómo se sienta en el día.

Comentó que no es las personas a las que les guste despertarse en la mañana y tener sexo.

“Yo soy el peor catre, el peor polvo en las mañanas a mi me da pereza que me despierten a tener sexo temprano, no me gusta”, dijo la actriz de contenido para adultos.

Aseguró que, si el hombre quiere tener sexo en la mañana, ella recurre a la ‘cucharita’ y así no tiene que hacer mucho trabajo.

“En ese caso mi posición favorita seria la ‘cucharita’, yo me acuesto de ladito y usted agarre por donde quiera y usted haga el trabajo yo no me responsabilizo”, comentó.

¿Cuál es su posición favorita?

Aunque al principio la actriz dijo que no tenían una posición favorita, sí dijo habló de las que más le causaban placer. Inició diciendo que la de ‘perrito’ le parece interesante, ya que hay una penetración profunda.

“Me gusta la posición del perrito porque es una de las posiciones que genera cuando uno quiere que le den duro pues es fácil y hay una penetración profunda”, dijo.

La siguiente posición de la que habló fue de ‘Carboy’, dijo que la hace cuando ella quiere tener el control y también porque le encanta saltar.

