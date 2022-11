Carlos Mauricio Gómez, más conocido en redes sociales como ‘La Liendra’, estuvo bajo el foco mediático en los últimos meses luego de que se filtrara a través de las redes sociales un video teniendo relaciones sexuales con su pareja, la también creadora de contenido, Dani Duke.

Al joven paisa le llovieron críticas, pues, según los internautas, tiene su nepe pequeño, sin embargo, lejos de ignorar el escandalo mediático, el creador de contenido bromeo sobre el tema a través de sus redes sociales.

Incluso aclaró el tema y les explicó a sus seguidores que el video fue robado por una persona que cogió el celular de su novia y con malas intenciones lo filtró en las redes sociales.

¿Qué opina Esperanza del nepe de La Liendra?

Recientemente, el joven de 22 años realizó una transmisión con Esperanza Gómez a través de la plataforma de Twich donde miles de usuarios se conectaron e interactuaron con ellos.

En medio de la transmisión ‘La Liendra’ aprovechó para preguntarle a la experta en contenido para adultos ¿qué opinaba sobre ese video? Y si estaba de acuerdo con los comentarios que hacían las personas sobre que lo tenía pequeño.

La actriz respondió sin rodeos y aunque estuvo de acuerdo con que en dicho video se le veía pequeño, también aclaró, después de que ‘La Liendra’ le mostrara algunas fotografías de su zona íntima, que en el video no le favoreció el ángulo.

Y que, si lo tenía grande, aunque no como el lo decía: “yo te voy a ser honesta, ahí en el video si se te ve pequeño, en ocasiones la gente no entiende que los ángulos tienen que ver (…) sí, sí es grande, chiquito no es, es flaco sí, igual que el dueño (…) esta bien de tamaño”, gijo la actriz de contenido para adultos.

