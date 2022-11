Esperanza Gómez y la ‘regla de oro’ que le puso a su esposo para “estar con otras”

Archivado en: •

Esperanza Gómez reveló uno de los secretos más importantes para que su relación de pareja funcione sin contratiempos. La actriz de cine para adultos habló con Juliana Casali en ‘Eso no se dice’ y detalló cuál es la ‘regla de oro’ que debe cumplir su pareja si es que quiere sostener relaciones con otras personas.

De acuerdo con el relato de la caldense de 42 años, su relación en Colombia tiene más de 17 años, a pesar de que su residencia es en Miami, Estados Unidos. La también modelo erótica aseguró que su esposo en territorio nacional es uno de esos hombres promiscuos que “le gusta meterla en todo lado”.

Gómez también detalló que conoce a su marido desde los 16 años y, según ella, el sujeto es bastante infiel porque ha sostenido intimidad con personas de su trabajo y con su círculo cercano. No obstante, mencionó el tema con la mayor naturalidad, reafirmando que ambos gozan de ‘los placeres’ de la poligamia.

“Yo sabía que él se comía a la secretaria, a la chica de la agencia de viajes que él tenía. Entonces, se comía a la una, se comía a la otra… él la metía en todo lado y fuera de eso yo sabía que contrataba a chicas que prestan el servicio personalizado”, manifestó Esperanza.

¿Escogen la pareja con la que deben tomar?

Otro de los aspectos que generó un poco de controversia es que Esperanza Gómez aseguró que a su marido le gusta que otros tipos “se le coman su pareja”, no obstante ella le dijo que ella no iba aceptar que le impusiera hombres para tener intimidad.

“Hagamos lo siguiente, yo escojo con quién me quiero acostar, si es que me quiero acostar, pero usted nunca me va a mandar: es que usted cómase a pepito Pérez porque yo quiero saber qué tan bueno es en la cama. No. Yo escojo la persona que yo quiera y si usted quiere acostarse con alguien, usted escoge. Yo nunca le voy a decir cómase a esta…”, agregó la también empresaria.

Regla de oro en la relación Abierta

A pesar de que esta pareja tiene claro que puede tener intimidad con otras personas, existe una regla para que su relación siga adelante.

“Nunca me vaya a mentir. Si usted se acostó con alguien, una vez termine o antes de que se la vaya a comer, me tiene que decir. Y si no me avisó o yo no le contesté, cuando pase el tiempo (tiene máximo 4 días para contarme). Entonces siempre me tiene que contar porque el día que yo me de cuenta que usted se acostó con alguien más y no me dijo, ese día lo considero infidelidad y ese día se termina la relación. Han pasado 17 años y gracias a Dios hasta el día de hoy no me he enterado que se ha comido a alguien y lo ha mantenido secreto“, sentenció la actriz.