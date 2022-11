Archivado en: •

Freddie Mercury pasó a la historia como una de las leyendas del rock anglosajón, con la composición de éxitos como ‘Bohemian Rhapsody’, ‘Crazy Little Thing Called Love’ o ‘We Are The Champions’, así como por lograr numerosos reconocimientos con la banda Queen. Hoy, a 31 años de su muerte los fanáticos de la estrella mundial recuerdan su legado.

Freddie Mercury falleció el 24 de noviembre de 1991 a causa de complicaciones por VIH, a los 45 años. Sin embargo, desde el diagnóstico del artista en e1987 la banda no tuvo tiempo para muchas presentaciones en vivo.

La banda siguió grabando música pocos meses antes de la muerte del artista, sin embargo, su última presentación fue en el verano de 1986 y fue titulado ‘A Night Of Summer Magic’ en Knebworth House en Hertfordshire, Reino Unido.

Este show fue la última fecha de su tour por Europa con el álbum ‘A Kind of Magic’ que salió a la luz en junio de ese año. Miles de fanáticos de la banda se reunieron para cantar los éxitos del artista sin conocer que su despedida final se acercaba.

¿Qué canciones interpretó?

La banda abrió con el sencillo ‘One Vision’ y continuó con: ‘Tie Your Mother Down’, ‘In The Lap of The Gods. Revisited’, ‘Seven Seas of Rhye’, ‘Tear it Up’, ‘A Kind of Magic’, ‘Under Pressure’, ‘Another One Bites The Dust’, ‘Who Wants to Live Forever’, ‘I Wants To Break Free’, ‘Now I’m Here’, ‘Love of My Life’, ‘Bohemian Rhapsody’, ‘Crazy Little Thing Called Love’.

Mercury finalizó su presentación con una interpretación magistral de ‘We Are The Champions’, tomada de su álbum ‘News of The World’ de 1977.

Así, el 9 de agosto de 1986 la banda cautivó a más de 120 mil espectadores que asistieron a Knebworth Park.