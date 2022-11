Archivado en: •

Ampliamente reconocido como uno de los mejores y más inspiradores álbumes de Queen en la década de los 80’s, ‘The Miracle’ –lanzado en 1989- fue un éxito global que alcanzó el número uno en el Reino Unido y la mayoría de los territorios europeos; incluso reestableciendo a la banda en el mercado estadounidense en donde ganó un disco de oro. Brian May, guitarrista de Queen, ha dicho en repetidas ocasiones que el sencillo homónimo del álbum es su canción favorita de Queen de todos los tiempos.

Los meses de trabajo en el estudio dieron como resultado más de 30 canciones, muchas más de las que Queen necesitaba para su álbum. Diez de estas canciones fueron seleccionadas para formar parte del lanzamiento original, otras aparecerían tiempo después como sencillos y algunas fueron usadas en los siguientes trabajos discográficos como ‘Innuendo’ y ‘Made In Heaven’. ‘The Miracle’ contó con cinco sencillos principales para su lanzamiento.

“Todos teníamos pedazos de canciones, algunas estaban a medio terminar, otras eran solo ideas y algunas estaban casi completas, todo fue muy natural y el proceso se dio prácticamente por si solo. Siempre hay algunas canciones en las que te gustaría trabajar y lanzar al público, esas fueron las que terminamos, pero también hay algunas canciones con las que pensamos ‘Es buena, pero no estoy seguro qué hacer con ella en este momento’, esas fueron las que dejamos a un lado en el proceso”, expresó el guitarrista Brian May.

Muchas de estas sesiones con las pistas que fueron dejadas a un lado nunca fueron distribuidas ni lanzadas al público y se quedaron en el archivo de Queen por los últimos 33 años.

Queen regresa con el lanzamiento de ‘The Miracle Session’

Para los aficionados de Queen, uno de los elementos más esperados de la nueva edición es ‘The Miracle Sessions’, un CD que incluye las tomas originales, los demos y las tomas sin edición del álbum completo, más 6 pistas inéditas de la banda, dos de ellas con Brian May como cantante.

Además de todo este atractivo contenido, el disco que dura un poco más de una hora contiene las primeras publicaciones oficiales de canciones míticas como ‘Dog With A Bone’, ‘I Guess We’re Falling Out’, ‘You Know You Belong To Me’ y la conmovedora ‘Face It Alone’, estrenada como sencillo en octubre. Este material que abarca desde tomas originales y demos hasta cortes preliminares, convierte a ‘The Miracle’ en un potencial tesoro escondido.

Pero quizás las verdaderas joyas del CD ‘The Miracle Sessions’ son los segmentos hablados que envuelven a las tomas musicales. Mientras la grabación sigue corriendo en Londres y Montreux, las conversaciones más sinceras y reales de los cuatro miembros de la banda son capturadas en cinta, dándole a los oyentes la experiencia de estar dentro del estudio de grabación junto a Freddie, Brian, John y Roger mientras debaten, conversan, cuentan chistes y compartes sus alegrías y frustraciones ocasionales.

Otra novedad del lanzamiento es la reincorporación de ‘Too Much Love Will Kill You’. Originalmente ‘The Miracle’ iba a ser un álbum de 11 canciones, pero esta canción fue removida de la lista debido a problemas de último minuto en su distribución. Algún tiempo después, la canción seria incluida en el álbum ‘Made In Heaven’ de 1995, con Freddie como voz líder. Mientras la versión en CD del álbum se mantiene fiel al orden de las 10 canciones originales, en la versión en vinilo ‘Collector’s Edition’, es la primera vez en la que ‘Too Much Love Will Kill You’ aparece como parte del álbum en el lugar donde originalmente había sido ubicada en 1989.

Por otra parte, ‘The Miracle Collector’s Edition’ está lleno de rarezas, tomas inéditas, instrumentales, entrevistas y videos, incluyendo la última entrevista que dio John Deacon desde el set del video del impactante sencillo ‘Breakthru‘. La colección también incluye un lujoso libro de tapa dura de 76 páginas con fotografías nunca antes vistas, cartas originales escritas por la banda a su club de fans, reseñas de prensa de la época y extensas notas, con recuerdos de Freddie, John, Roger y Brian sobre la realización del álbum y algunos de sus videos más icónicos.