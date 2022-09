10 curiosos datos sobre Freddie Mercury que no vimos en ‘Bohemian Rhapsody’

Archivado en: •

Después de que se estrenó en el mundo ‘Bohemian Rhapsody’, la película que habla sobre la vida de Freddie Mercury y la carrera de Queen, muchas personas se han interesado por conocer a profundidad la música de la banda y datos curiosos del cantante.

El artista nació el 5 de septiembre de 1946 y en el Planeta Rock le contamos 10 cosas que debe saber sobre el músico que no salieron en la película, las cuales fueron recopilados por el tío NotiNerd.

Aquí los 10 datos curiosos sobre la vida de Freddie Mercury que en ‘Bohemian Rhapsody’ no incluyeron:

Freddie Mercury y Elton John planeaban crear una banda

Mercury y John eran tan amigos que en una oportunidad pensaron en conformar una banda junto a Rod Stewart, la cual querían llamar ‘Nose, Teeth and Hair’.

Su país natal (Tanzania) castiga fuertemente las relaciones homosexuales

La voz de Queen nació en Zanzíbar, Tanzania, país que tiene fuertes leyes en contra de la homosexualidad, en donde incluso las personas podrían ir a prisión. Aunque el país castiga las relaciones del mismo sexo, la casa en donde Mercury creció es una especie de museo dedicado a él.

Mary Austin heredó casi toda su fortuna

Mary Austin no solo fue la novia de Mercury, también fue su “única y verdadera amiga”, así lo dijo alguna vez el músico. Mercury la amaba tanto que fue el padrino de su primer hijo, a quien le dejó gran parte de su fortuna… ¡El amorrrrrt!

Solo Mary Austin sabe dónde están las cenizas de Freddie Mercury

El amor de la vida de Freddie Mercury fue Mary Austin, confiaba en ella más que en cualquier otra persona, incluida su familia, razón por la que le hizo jurar antes de morir que jamás revelaría el paradero de sus cenizas.

Su funeral fue presidido por un sacerdote zoroastra, a pesar de que él rechazó durante casi toda su vida esa religión

La familia de Mercury y él eran parsis, es decir, pertenecían a una comunidad religiosa descendiente de los persas que emigraron a la India a mediados del siglo VII, sin embargo, el músico no era muy devoto a su región, es más, durante muchos años negó sus raíces. A pesar de sus creencias, fue presidido por un sacerdote zoroastra.

El músico reveló que era VIH positivo apenas 24 horas antes de morir

Al momento de confesar su enfermedad, Mercury dijo:

“Me pareció correcto mantener esta información privada hasta la fecha para proteger la privacidad de quienes me rodean”.

Freddie Mercury le dedicó su álbum como solista a sus gatos y a todos los amantes de los gatos del mundo

El músico llegó a tener 10 gatos, por eso decidió dedicarles Mr. Bad Guy, su primer álbum como solista:

“Para mi gato Jerry, también Tom, Óscar y Tiffany… Y los amantes de los gatos de todo el universo; ¡que se jodan los demás!”

En una ocasión Freddie Mercury vistió a la princesa Diana como hombre para que pasara desapercibida en un bar gay

Mercury y el comediante Kenny Everett disfrazaron a la princesa Diana de soldado para que pudiera ir a un bar gay sin ser reconocida. Usaron una gorra de cuero, unas gafas oscuras y una chaqueta militar.

Freddie Mercury no quiso cantar con Michael Jackson por culpa de una llama

Sabemos que este dato es muy raro, pero así sucedió. El par de talentosos músicos estuvo a punto de grabar tres canciones juntos, sin embargo, Mercury desistió luego de que Jackson insistiera en llevar a su llama al estudio de grabación. Luego de algunas horas de grabación Freddie le dijo a su manager:

“Querido, ¿puedes venir? ¡Me tienes que sacar de aquí! Estoy grabando con una llama”.

El último video que grabó Freddie Mercury con Queen mostró el final de su enfermedad

‘These Are The Days Of Our Lives’ fue el último video que grabó Queen antes de que Freddie muriera. Allí se ve su extrema delgadez, algo que comenzó a levantar sospechas entre sus fans de que algo andaba mal con él.