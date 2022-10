¿Cuánto vale el Rolls-Royce de Freddie Mercury con la subida del dólar?

Los seguidores de Queen podrán comprar uno de sus automóviles, se trata del Rolls-Royce de Freddie Mercury, modelo Silver Shadow de 1974. El cantante adquirió el vehículo en 1979 y estuvo en su poder hasta 1991, año en que falleció el vocalista de Queen.

El Rolls-Royce será subastado el próximo sábado 5 de noviembre en medio de un evento organizado por la casa de subastas RM Sotheby’s en Londres, Inglaterra.

“El Rolls-Royce Silver Shadow de 1974 que se ofrece a la venta aquí, es testimonio del entusiasmo de Mercury por todo lo relacionado con las cuatro ruedas, ya que lo mantuvo durante más de una década”, afirma la casa de subastas en su página web.

“Los primeros años de vida de este automóvil no están documentados, pero está registrado que el Rolls-Royce fue adquirido por la compañía de Mercury, ‘Goose Productions Ltd’, en 1979. Si bien es poco probable que el cantante condujera el automóvil”, añade RM Sotheby’s.

El dinero recaudado en la subasta será destinado exclusivamente para la población ucraniana tras la invasión de Rusia. La ONG ‘Superhumans Center’ recibirá el dinero y será la encargada de distribuirlo.

El automóvil del cantante fue modificado a su gusto con lujosas mejoras, como son:

Freddie Mercury nunca obtuvo una licencia de conducir, por lo que se cree que manejó en muy pocas ocasiones este vehículo. Pero, a pesar de esto, lo utilizaba de manera frecuente con la compañía de un chofer.

La compañía aclara que “el automóvil se ha mantenido almacenado durante un período prolongado de tiempo y se beneficiaría de una inspección mecánica antes de conducirlo”.

El precio actual de un automóvil Rolls-Royce como el de Freddy Mercury es de 146 mil dólares, aproximadamente.

Mientras que, la subasta del vehículo del cantante comenzará con 20.000 libras esterlinas, que equivalen a 22 mil dólares o 119 millones de pesos colombianos.

Además, el Rolls-Royce viene con una carta firmada por Jim Beach, conocido por ser el representante de Queen y hombre de confianza de Mercury. De esta manera, se confirma que el automóvil fue propiedad del cantante.

Freddie Mercury's personal 1974 Rolls-Royce Silver Shadow will cross the block at RM Sotheby's London on November 5, 2022. All proceeds from the car will benefit the Superhumans of Ukraine charity. https://t.co/GOZ2VSBJ5V pic.twitter.com/sUCf2u6gSK

— RM Sotheby's (@rmsothebys) October 12, 2022