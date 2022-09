Fotos: Soldado ucraniano liberado del cautiverio ruso sorprendió por su transformación

Ucrania anunció la liberación de 215 soldados en un intercambio de prisioneros con Rusia, en el que el gobierno de Valdimir Putin recuperó uno de sus aliados, el exdiputado ucraniano Víktor Medvedchuk acusado de alta traición.

Las fotos de uno de los prisioneros de guerra le dieron la vuelta al mundo por el drástico cambio físico que sufrió durante el cautiverio.

El Ministerio de Defensa de Ucrania reveló las imágenes de Mykhailo Dianov que generaron preocupación en la comunidad internacional.

El soldado era identificable al posar haciendo el símbolo de la paz y por tener el brazo derecho herido por el combate. Sin embargo, en fotografías recientes se ve casi irreconocible, al presentar cicatrices en su rostro y tener una contextura más delgada.

This is what the hand of Mykhailo Dianov, the defender of Mariupol, looks like. Recently, his photos were everywhere, and only now the hero showed the consequences of being in Russian captivity. Mykhailo’s injured hand did not grow back — it is missing 4 cm of bone.

🔽🔽🔽 pic.twitter.com/pERpfHJ09w

— Igor Kyivskyi (@Igor_from_Kyiv_) September 23, 2022