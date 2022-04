Archivado en: •

La guerra entre Rusia y Ucrania no ha parado, varias víctimas siguen cayendo ante las fuerzas armadas y las noticias diarias sobre la situación no cesan. Aunque los uniformados de Ucrania empiezan a recuperar algunas zonas del país, la incertidumbre no para.

Este 3 de marzo se realizó la edición 64 de los Grammy, evento que reunió a diferentes estrellas a las que se les reconoció su esfuerzo, trabajo diario y talento. Pero además, espacio en el que se dio la oportunidad de recordar lo que pasa en el mundo y para homenajear a los que ya no están.

Una de las novedades de la noche fue ver al presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky, quien es un exactor, en las pantallas del lugar para hablar sobre la situación de su país y el poder de la música.

“¿Qué es lo más contrario a la música? El silencio de ciudades destruidas y gente asesinada. Nuestros músicos utilizan chalecos antibalas en vez de esmóquines. Ellos les cantan a los heridos en los hospitales, incluso a aquellos que no pueden oírlos. Pero la música llegará de cualquier manera”, recalcó el mandatario durante los Grammy.

Zelensky pidió apoyo de todos los músicos que veían su mensaje, pidió que ayudaran a alzar la voz y a no seguir en silencio: “en nuestra tierra estamos peleando contra Rusia, que trae un horrible silencio con sus bombas. La muerte silenciosa. Llenen el silencio con su música”.

Los organizadores de los Grammy demostraron su interés por no cegar al mundo con las buenas noticias, esas que despejan, y con los reconocimientos que se hacen en este evento.

Volodymyr Zelensky habló de que los niños de su país “sueñan con vivir y ser libres, libres como ustedes en el escenario de los Grammy”.