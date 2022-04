Archivado en: •

La fundación All Within My Hands, creada por Metallica, anunció el pasado 4 de abril una importante donación a World Central Kitchen, organización que brinda comida a los refugiados ucranianos que huyen del conflicto con Rusia.

“Estamos inspirados, honrados y más que orgullosos de apoyar a sus equipos actualmente en seis países europeos que sirven a los millones de ucranianos que se han visto obligados a abandonar sus hogares”, expresó Lars Ulrich sobre la donación.

Fueron $500.000 dólares los donados a la fundación creada por el chef José Andrés. La banda afirmó que espera recaudar un millón en los próximos dos meses. Metallica lanzó una camiseta diseñada por el artista Andrew Cremeans con la cual espera llegar a la meta.

