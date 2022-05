Pareja le dio posada a una refugiada ucraniana y el hombre se escapó con ella

Archivado en: •

El conflicto entre Rusia y Ucrania ha motivado a que millones de ucranianos dejen el país buscando refugio en el resto de Europa. Eso hizo Sofiia Karkadym, una refugiada ucraniana de 22 años que llegó a Bradford, Inglaterra, donde fue recibida por una pareja de esposos.

Sofiia fue atendida por Tony Garnett, de 29 años, y Lorna, su esposa de 28. La pareja vivía con sus dos hijos. Sin embargo, no sabían que días después todo iba a cambiar para siempre ya que a los 10 días, Tony se fue del hogar junto a la joven ucraniana.

La mujer aseguró en el diario The Sun que tan pronto vio al hombre le gustó y que esa es su historia de amor. «Sé que la gente pensará mal de mí, pero son cosas que pasan. Pueden ver lo infeliz que estaba Tony».

Tony asegura que desde que Sofiia llegó, todo empezó a cambiar en la casa. Lorna, su expareja, se cansó de ver como compartían diferentes espacio juntos y hasta iban al gimnasio. De hecho, el hombre habla eslovaco, muy parecido al ucraniano, por lo que pudo hablar cosas que Lorna no podía entender.

Ante todo lo que vio, Lorna exigió que Sofiia se fuera de la casa, por lo que Tony le expresó que si ella se iba, el haría lo mismo.

«Ambos hicimos nuestras maletas y nos mudamos juntos a la casa de mi mamá y mi papá», agregó el sujeto, mientras que Lorna se quedó en casa con sus dos hijos.

Ahora Tony y Sofiia están planeando «el resto de sus vidas juntos».

