¿El mejor solo de la historia? Así suena la guitarra de Slash en November Rain

El 11 y 12 de octubre quedarán marcados en la historia como dos de las mejores noches para el rock n’ roll en Bogotá.

El recital de Guns N’ Roses durante casi 3 horas en cada una de las fechas puso a vibrar y hasta llorar de la felicidad a miles de fans que esperaban con ansias su regreso a la capital luego de 30 años.

Y es que no cabe duda de que la banda californiana se robó el show y dio dos de los mejores conciertos que se han vivido este año en Colombia.

La ‘deuda’ que tenían con el público capitalino quedó saldad y con creces, pues recordemos que el 29 de noviembre de 1992 cuando tocaron por primera vez en el país sucedieron una serie de infortunados acontecimientos que no permitieron el desarrollo óptimo del espectáculo.

Pues en esta ocasión fue totalmente diferente. No solo el clima contribuyó con el show, sino que la logística, el sonido y el escenario se prestaron para darle dos noches históricas a Bogotá.

Dentro de los éxitos que interpretaron los estadounidenses en su paso por Bogotá, canciones como Estranged, Don’t Cry, Civil War, Knockin’ On Heaven’s Door, Welcome to the Jungle y Patience ‘pagaron la boleta’.

El Solo de Slash en November Rain

No obstante, hubo un tema que revolucionó a las más de 40 mil almas que presenciaron el concierto y ese fue: November Rain.

Este éxito de Guns N’ Roses, lanzado en el año 91 con el álbum Use Your Illusion I, fue interpretado de manera magistral por la agrupación.

El éxtasis subió al máximo cuando Slash tocó el inconfundible solo de esta canción que junto al piano de Axl Rose, se encargó de cerrar con broche de oro su paso por Colombia y su gira por Sudamérica.