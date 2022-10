Archivado en: •

Las reacciones ante el imponente recital de Guns N’ Roses en Bogotá siguen dejando postales y videos que quedarán para la historia. Luego de 30 años, la banda californiana volvió al estadio Nemesio Camacho El Campin para poner a vibrar a más de 40 mil almas con su repertorio lleno de éxitos del mejor hard rock.

La voz y el piano de Axl Rose y la inconfundible guitarra de Slash emocionaron a los miles de asistentes al escenario capitalino y le ‘pusieron los pelos de punta’ a más de una con sus temas.

Y es que, según comentan los internautas que disfrutaron del show, tanto la logística, como el show de apertura de Los Aterciopelados liderados por Andrea Echeverri y el espectáculo central ‘pagaron la boleta’ como se dice popularmente.

En las redes sociales, las imágenes del histórico concierto no han dudado en aparecer pero los fans de la banda californiana destacan una canción puntual en medio de su show: ‘November Rain’.

Este tema que se lanzó en el 91 en el álbum Use Your Illusion I de verdad hizo que los fans se erizaran por completo, no solamente con la interpretación de Axl sino con los solos de Slash.

En plataformas como Twitter, la canción se volvió tendencia debido al gran número de comentarios que se vieron alrededor de este tema, que volverá a sonar en El Campin este 12 de octubre en la segunda fecha.

Aquí una breve compilación de los videos que grabaron los fans de Guns N’ Roses

@LaXCaliOficial november rain …guns n roses en su primer show en el campin 🥹🤗 pic.twitter.com/YWM1yUfbU8 — ᕼᘮᘐ〇™ (@hugo_extrem) October 12, 2022

Gracias 🫶🏼. Escuchar Estranged, You Could Be Mine, November Rain y Knockin’ on Heaven’s Door es lo mejor que me pudo pasar este año.@gunsnroses ♥️🌹 pic.twitter.com/ELVUbIEuiQ — •Lau Torres•🌼 (@soylautorres_) October 12, 2022