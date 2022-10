El mensaje con el que Slash, de Guns N’ Roses, agradeció al público colombiano

Archivado en: • •

Guns N’ Roses regresó este martes, después de 30 años, a Bogotá, con su primera fecha en el estadio El Campín, en donde pusieron a vibrar a más de 40 mil personas al ritmo de los mejores éxitos del hard rock.

Sin duda alguna, los videos y reacciones de los fanáticos que asistieron al primer concierto de la banda californiana en la ciudad dejaron ver que los Gunners cumplieron y superaron una vez más con las expectativas.

Y es que los comentarios acerca del show, en su gran mayoría han sido positivos. Desde la logística, el escenario, el show de apertura con los Aterciopelados y por supuesto el gran recital de los Gunners, que por tres horas enloquecieron a los amantes del rock.

Al parecer los únicos que quedaron satisfechos con la espectacular presentación no solo fue el público, pues uno de los integrantes de la emblemática banda se pronunció en su cuenta oficial de Twitter, agradeciéndole al público bogotano.

Con un mensaje, en el que escribió mal el nombre de la ciudad, Slash, guitarrista de Guns N’ Roses compartió un tweet en el que elogió al público colombiano.

“¡Bogata, ustedes patean tanto trasero que es increíble! ¡Gracias por una gran noche! No puedo esperar para hacerlo de nuevo mañana! ¡Muchas Gracias! iii ]; )”, escribió el guitarrista luego de terminar su primer show en El Campín.

Aunque Slash se equivocó al escribir el nombre de la capital colombiana, esto no fue de mucha importancia para los fanáticos de los Gunners quienes reaccionaron al tweet con mensajes de admiración.

Bogata, you guys kick so much fucking ass it’s unbelievable! Thanks for a really great night! Can’t wait to do it again tomorrow! Muchos Gracias! iiii]; )’

