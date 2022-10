Guns N’ Roses en Bogotá: ¿viene Slash?

Archivado en: •

El regreso de una de las bandas más esperadas por los amantes del planeta rock está cada vez más cerca. Guns N’ Roses regresa al estadio Nemesio Camacho El Campin luego de 30 años y allí ofrecerán un recital que pondrá a vibrar al público capitalino y las generaciones que no han podido disfrutar del show inigualable de los Gunners.

La banda Californiana formada en 1985 se presentó el fin de semana pasado en el estadio Monumental de Buenos Aires, Argentina, en el marco de su gira ‘We’re F’N Back!’, que continuará en ciudades como Santiago de Chile y Lima, Perú antes de arribar a la capital colombiana.

Mira también: Esta es la lista de canciones que Guns N’ Roses tocará en Bogotá

El público sudamericano espera reencontrarse con los gunners para recordar los clásicos más importantes de la banda que sin duda marcó a varias generaciones del hard rock.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Guns N’ Roses (@gunsnroses)

Dentro del setlist que interpretaría la banda norteamericana en El Campin se encuentran grandes temas: ‘Estranged’, ‘Sweet Child O’ Mine’, ‘November Rain’, ‘Civil War’ y ‘Don’t Cry’, entre otros.

Cabe recordar que la última vez que esta banda pisó territorio colombiano fue hace 6 años y lo hizo en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. En dicha ocasión lo hizo en el marco de su Not in This Lifetime Tour que inició en abril de 2016 y se extendió hasta noviembre de 2019.

Te puede interesar: Axl Rose se despacha contra Vladimir Putin y lo llama “mentiroso y asesino”

Tras una pandemia que limitó estos conciertos, todo está listo para disfrutar de una de las bandas más queridas en el planeta rock, la cual tendrá como gran atractivo la presentación de la dupla perfecta en el escenario: Axl Rose y Slash.

Este 11 y 12 de octubre la capital, así como en 1992 donde pasaron una serie de anécdotas casi que inverosímiles, vivirá de dos noches para la historia.