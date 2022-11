Coldplay hizo tributo a Cerati y cantó ‘Persiana Americana’ y ‘De Música Ligera’

Archivado en: •

Coldplay está haciendo historia en Argentina, luego de vender 10 fechas en este país. Durante toda la gira, han interpretado canciones populares de cada lugar que visitan y la banda sorprendió con ‘Persiana Americana’ y ‘De Música Ligera’, de Soda Stereo.

Este lunes 7 de noviembre, Coldplay hizo un tributo a Gustavo Cerati y a Soda Stereo interpretando dos canciones de la banda. En cada show, los británicos dedicaron un tiempo para aprender el idioma de cada país y buscar alguna canción que fueran característica de cada lugar.

La banda ya había cantado ‘De Música Ligera’, pero este lunes lo volvió a hacer junto a dos integrantes de Soda Stereo. Los británicos invitaron al escenario a Zeta Bosio, bajista y Charly Alberty, baterista, los dos exintegrantes de la banda.

El público enloqueció cuando interpretaron estas dos canciones que marcaron el rock en español y son un himno para muchos fanáticos.

Pero esto no finalizó allí, los dos exintegrantes de Soda Stereo también acompañaron a la banda para interpretar ‘Yellow’. Con esta canción, Chris Martin, aseguró que le querían rendir homenaje a Gustavo Cerati.

“Para todos los amigos que perdimos, para todos aquellos que ya no están. No sé la palabra en español…Para los que ya no están”, dijo Martin antes de iniciar la canción.